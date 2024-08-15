安樂戰場｜女主角溫碧霞回應假戲真做傳聞：菲律賓人可能比較粗暴

1990年上映的《安樂戰場》以香港旅客在菲律賓被綁架為題材，戲中綁匪對被脅持的香港遊客百般蹂躪，更強暴了女遊客，畫面相當慘烈，當年傳出有女演員被導演曾志偉要求「假戲真做」強暴戲，遭男演員侵犯，完成拍攝後情緒崩潰。相隔多年後曾志偉接受雜誌訪問，透露當年是女演員主動要求保留強暴戲，最後卻場面失控，他還被女性劇組人員痛罵「冇人性」，最後只保留部份畫面。

唐麗球表示對手演員好斯文，沒有接觸到她。（電影截圖）

有份參演的唐麗球日前出席活動時，向《香港01》否認《安樂戰場》有「假戲真做」一事：「唔係大家講到咁嚴重，照我所知，因為當時清場嘅，得導演同埋攝影師喺入面，我哋所有演員都冇得入去。我當時聽返嚟就冇大家講到咁嚴重，所以我都唔係好清楚。（有指女演員拍畢後情緒崩潰喎）正常嘅，我都睇到佢哋完咗之後，唔係淨係嗰個女仔，嗰位男士嘅菲律賓演員，佢都情緒好波動，因為嗰場戲導演講咗要真實去做，好似話一take過，所以演員有呢啲情緒係唔奇怪。（事後你有冇安慰余倩雯？）當時都有嘅，但通常我哋做演員係咁，要俾啲時間佢靜止，之後佢都好似好快入咗房間休息，因為大家都專業嘅，我相信佢係接受。」

戲中溫碧霞是唯一全身而退的角色。（電影截圖）

溫碧霞指菲律賓演員可能比較粗暴。（電影截圖）

《香港01》再向《安樂戰場》女主角溫碧霞詢問當年拍攝情況，她表示：「我記得拍嗰部戲嘅時候，發生好多意外，因為我哋去嗰個地方比較落後啲，同埋可能嗰啲stuntman（特技演員）、動作演員好多都係外國…菲律賓人，可能佢哋比較粗暴啲，同埋唔識點樣控制自己啲力度，聽到當時係好多工作人員受傷，但係太細節我就唔係好清楚」，她未有回應余倩雯拍攝後有否投訴，以及曾志偉有否強迫演員拍攝比較大膽的內容。