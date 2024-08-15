木村拓哉驚現兩家外送平台廣告？ 網民笑言呢位TVB綠葉更似木村
撰文：莫匡堯
出版：更新：
日本人氣影視天王木村拓哉，近日驚喜為美食外送平台FoodPanda代言，拍攝麥當勞由日本引進的班戟漢堡McGriddles的廣告，與銷量極高的漢堡一同成為城中熱話！但今日（15日）竟有網民發現，另一家美食外送平台Deliveroo亦以「木村」為代言人，究竟是木村拓哉「食兩家茶禮」一同為麥當勞產品拍廣告，抑或其實另有玄機？
日前Deliveroo推出的廣告，亮相的「木村」其實是與木村拓哉神級撞樣的日本諧星元木敦士！元木是專職模仿木村拓哉的諧星，出道至今原來已經長達20年，近年憑模仿《HERO》、《GOOD LUCK！》等木村拓哉名作而在網絡紅起！不少香港網民發現廣告影片時，讚嘆元木敦士神似木村，不但五官、誇張表情與髮型非常相似，連格仔裇衫、牛仔褲等招牌木村造型均能完美複製，效果相當驚人！
元木敦士模仿木村拓哉代言的廣告一出，馬上引起香港網民瘋傳，網民在討論區中盛讚元木的表現外，更有人提出找另一位「港版木村」拍廣告！雖然有人表示同樣「撞樣」木村拓哉的歌手洪嘉豪已成為被FoodPanda的代言人之一，但原來網民意指的是上一代「港版木村」、曾於長壽處境劇集《真情》裡扮演木川的TVB綠葉王楊英偉！相信若Deliveroo按創意十足的網民想法請楊英偉代言，或者牽起另一波「木村」風潮！