木村拓哉驚現兩家外送平台廣告？　網民笑言呢位TVB綠葉更似木村

日本人氣影視天王木村拓哉，近日驚喜為美食外送平台FoodPanda代言，拍攝麥當勞由日本引進的班戟漢堡McGriddles的廣告，與銷量極高的漢堡一同成為城中熱話！但今日（15日）竟有網民發現，另一家美食外送平台Deliveroo亦以「木村」為代言人，究竟是木村拓哉「食兩家茶禮」一同為麥當勞產品拍廣告，抑或其實另有玄機？

前日本偶像團體SMAP成員木村拓哉早前為香港一個外賣平台拍廣告。(公關提供)

「木村」驚現對家美食外送平台廣告，疑似「食兩家茶禮」？（Deliveroo IG影片截圖）

日前Deliveroo推出的廣告，亮相的「木村」其實是與木村拓哉神級撞樣的日本諧星元木敦士！元木是專職模仿木村拓哉的諧星，出道至今原來已經長達20年，近年憑模仿《HERO》、《GOOD LUCK！》等木村拓哉名作而在網絡紅起！不少香港網民發現廣告影片時，讚嘆元木敦士神似木村，不但五官、誇張表情與髮型非常相似，連格仔裇衫、牛仔褲等招牌木村造型均能完美複製，效果相當驚人！

專職模仿「木村」的諧星元木敦士，不論五官、誇張表情與髮型，均與木村拓哉非常相似！（Deliveroo IG影片截圖）

模仿「木村」的元木敦士，連格仔裇衫、牛仔褲的造型均完美還原！（Deliveroo IG影片截圖）

元木敦士模仿木村拓哉代言的廣告一出，馬上引起香港網民瘋傳，網民在討論區中盛讚元木的表現外，更有人提出找另一位「港版木村」拍廣告！雖然有人表示同樣「撞樣」木村拓哉的歌手洪嘉豪已成為被FoodPanda的代言人之一，但原來網民意指的是上一代「港版木村」、曾於長壽處境劇集《真情》裡扮演木川的TVB綠葉王楊英偉！相信若Deliveroo按創意十足的網民想法請楊英偉代言，或者牽起另一波「木村」風潮！

洪嘉豪亦被指撞樣木村拓哉，但已經成為FoodPanda的香港代言人之一。（陳順禎 攝）