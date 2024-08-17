雨夜屠夫︱邵音音透露盧海鵬視力狀況　爆日前仍有見面︰佢好精神

香港血腥奇案電影《雨夜屠夫》今日（17日）舉行電影發布會，導演鄧東明攜同霍哥（霍俊邦）、雪兒及邵音音等一眾主演到場造勢，林耀聲及張松枝則因工事未能到場出席。《雨夜屠夫》劇情改編自八十年代林過雲的連環殺人性侵案真人真事，並由網絡紅人霍哥首次飾演屠夫男主角，與資深女演員邵音音飾演兩嫲孫，預告片段更曝光大量血腥及案情畫面！

邵音音今日出席《雨夜屠夫》電影發布會，在新作與霍哥飾演兩嫲孫。（葉志明 攝）

邵音音於《雨夜屠夫》發布會上接受《香港01》訪問，談到劇情改編的真實事件時，音音姐憶述當年的震撼心情：「驚到不得了！喺當時報紙頭版登出嚟好影響我哋嘅心理！個個搭的士都驚，我記得成班人一搭的士就會抄低個車牌號碼，好憂患、嗰時係社會嘅通病。」

邵音音表示自己當年搭的士好驚，成為當時社會的陰影。（葉志明 攝）

今日悉逢邵音音74歲生日，音音姐在台上分享時笑言：「我畀阿媽呃72年，一直話我係七月十五（農曆）生我，但原來係七月十四！因為嗰時年代，生女好係X街嘅；七月十四生又係好X街嘅！」而她在受訪時更表示從前希望自己早死：「我後生因為自己經驗唔夠、冇人提醒，選擇行嘅路都有好多動盪、波折、唔開心，我成日希望自己早啲死！覺得活得冇意思！」但邵音音亦表示到年邁後，經歷多次病患後，因為好友余慕蓮近年的病況令心態有所改變：「我成日笑余慕蓮，又唔煙唔酒、去公園跑步，但最後肺部纖維化，照出嚟成個白曬！呼吸唔到、日日去街要揹個氧氣筒。咁辛苦仲希望活多幾年！」

邵音音提及好友余慕蓮的近況。（葉志明 攝）

邵音音亦表示自己的心態亦被余慕蓮所感染：「見到佢生命力好強！」她表示彼此經常通電話：「同埋佢怕死，佢打電話嚟『音音，我要同你通電話，我諗我捱唔到呢個星期，我就嚟死』其實我心諗我都就嚟死，驚死！但我勸余慕蓮唔好驚死，要珍惜每一日！我都鼓勵返自己！」亦透露最近有於公開活動與余慕蓮見面，大家合照留念亦相談甚歡。

邵音音表示被余慕蓮的生命力感染，並互相鼓勵。（VCG）

邵音音受訪期間，亦提到另一位老朋友、近日被指右眼視力全失的盧海鵬：「佢好耐喇隻眼，佢唔講畀人聽。」她續指對方更注重身體健康：「佢又戒咗煙、戒咗酒，佢都係想長命先會咁！」而最近亦有與盧海鵬見面：「早幾日同佢參加一個籌款派對，個個人都好歡迎佢！」更笑言：「佢好精神，不知食幾多嘢！」

邵音音透露盧海鵬右眼視力問題已久，只是一直未與外界分享情況。（FB照片）

邵音音曾於《低俗喜劇》與鄭中基合作，對於他近日的狀況亦有所耳聞：「我係佢嘅影迷，兩公婆私底下我都好鍾意！人多少有時太辛苦、精神壓力太重，都會有不同程度嘅情緒病，希望大家好啦！如果兩個人容忍到已經冇辦法一齊生活，咁都冇辦法㗎！」但音音姐表示自己未有主動聯絡關心鄭中基的狀態：「唔可以關心㗎，我嘅習慣係唔問，其實問一次就重覆痛苦一次，好似喺傷疤上灑鹽。真係愛錫一個人，喺心裡面祝福囉。」