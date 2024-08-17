雨夜屠夫︱霍哥跨界大銀幕大膽上演姦屍　雪兒曾惹官非今大方回應

香港血腥奇案電影《雨夜屠夫》今日（17日）舉行電影發布會，導演鄧東明攜同霍哥（霍俊邦）、雪兒及邵音音等一眾主演到場造勢，林耀聲及張松枝則因為工作未能到場出席。《雨夜屠夫》劇情改編自八十年代林過雲的連環殺人性侵案真人真事，並由網絡紅人霍哥首次飾演屠夫男主角，網絡性感女神雪兒則為遇害的其中一位女主角，預告片段更曝光大量血腥及案情畫面，亦包括霍哥與雪兒之間的大膽床戲！

《雨夜屠夫》今日舉行發布會，導演鄧東明（右一）攜同霍哥、邵音音與雪兒（左起）等一眾主演亮相。（葉志明 攝）

霍哥與雪兒於《雨夜屠夫》發布會上接受《香港01》訪問，首次成為男主角的霍哥挑戰屠夫角色，表示自己嚴陣以待：「我心理建設咗好耐，我記得開頭見到導演，冇諗過會做到男主角，佢望多我兩望話『你似啊！你似林生啊！』我就開始做功課，睇返所有案件。」霍哥要在電影中演繹不少肢解場面，他直言靠做功課準備入戲：「我要撇除我以前拍嘢好開心嘅形象，睇咗好多解剖影片，變態嘅、醫學嘅、黐線嘅都睇咗好多！同埋要學入戲，入到個人都忽忽哋！希望完咗會回復返好Happy嗰個人啦！」

霍哥與雪兒於《雨夜屠夫》電影發布會上接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

網絡性感女神雪兒，繼此前於《不日成婚2》客串後，一躍成為銀幕女主角，對於在電影中與霍哥演出的床戲片段，她表示未迎來重大尺度突破：「唔會話特別暴露，都係背脊、某啲動作就下鏡頭咁。」至於能否展示傲人的上圍，她笑言：「我都唔知部機拍成點！」霍哥隨即補充指：「我睇咗，係有嘅！」

霍哥與雪兒盞鬼示範「屠夫」與「受害者」的角色形象。（葉志明 攝）

霍哥與雪兒曾合作拍攝網絡影片，因此大大減低拍攝情慾戲份時的尷尬，但需要應付特殊癖好的戲份，霍哥亦表示要做足準備交足戲：「佢姦屍嗰啲我當然會做到好猙獰，但現場拍攝個氣氛其實都幾歡樂！」而拍攝期間亦要為重要部位黐膠紙：「其實我都會黐，都係得一個位嘅啫！因為拍還拍，都唔好接觸到女演員，所以攞塊Foam Board黐住、再黐封箱膠紙，連毛黐㗎、搣落嚟嗰下係……嘩！但拍出嚟個成品係好嘅、真實嘅！」

霍哥透露拍攝《雨夜屠夫》時有為重要部位黐Foam Board及膠紙。（葉志明 攝）

去年初，雪兒曾一度成為新聞人物，並惹上官非；事件塵埃落定後，雪兒今日亦大方回應：「嗰件事都已經解決咗，嗰時係因為網上（流出）一啲好私密嘅照片，所以搞到情緒有啲失控，我有都有心理醫生。喺嗰段時間受情緒困擾、做咗啲錯事出嚟，之後我都冷靜一排，多謝身邊朋友、屋企人陪伴同支持，我都為呢件事做咗應有嘅社會責任，已經完結咗。」她表示自己努力改變、重建形象，並鼓勵大家要更主動關心身邊有情緒困擾的朋友。

雪兒年前曾一度惹上官非，今日亦大方回應事件。（葉志明 攝）