求救眨眨眼︱富豪私人島淫亂派對曝光　幕後揭秘影射荷里活淫監製

《求救眨眨眼》由《蝙蝠俠》新「貓女」素兒卡維斯（Zoë Kravitz）首次執導，一部由派對變成的噩夢，講述權力的匱乏、權力的濫用和權力的奪回。

《蝙蝠俠》新貓女Zoë Kravitz首次由演員跨界成為導演！（《蝙蝠俠》電影劇照）

Zoë Kravitz是最新版本的貓女，形象相當破格！（《蝙蝠俠》電影劇照）

Zoë Kravitz榮升為導演後，日前出席新作《求救眨眨眼》的首映禮。（視覺中國）

導演Zoë Kravitz與男主角查寧泰坦一同出席《求救眨眨眼》首映。（視覺中國）

導演素兒卡維斯表示：「我想看一個故事是探討如果女性不再遵守規則會發生什麼事。我認為講述這個故事最吸引人、最可怕的方式就是孤立人物。把這個「花園」變成一座島嶼──就像《Lord Of The Flies》那樣。我從2017年夏天開始寫作。同年10月，韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的事被曝光。我為此調整故事。到2020年，Jeffrey Epstein也被曝光——我之前對他一無所知。知道 世界上存在這種邪惡，我感到震驚，不過亦因此激勵我繼續前進。」

導演Zoë Kravitz與男主角查寧泰坦在《求救眨眨眼》裡合作無間。（《求救眨眨眼》電影花絮照）

查寧泰坦似乎在《求救眨眨眼》裡飾演一位富豪，擁有一座奢華的島嶼。（《求救眨眨眼》電影劇照）

查寧泰坦似乎在《求救眨眨眼》裡飾演一位富豪，擁有一座奢華的島嶼。（《求救眨眨眼》電影劇照）

《求救眨眨眼》劇情中似乎有不少美女享受島上的奢華生活。（《求救眨眨眼》電影劇照）

查寧泰坦與女主角漫步島嶼天堂時，似乎未有發覺島上有問題。（《求救眨眨眼》電影劇照）

關於這部電影有評論指出是在影射當年Jeffrey Epstein事件，Jeffrey Epstein與電影中的男主角史奈特京一樣，也是一名億萬富豪，擁有私人小島，他們都將小島改造到非常奢華，並利用這個封閑的島嶼來展開他們的陰謀和進行犯罪。

看似歡樂的小島，裡面可能危機四伏，各人或自有盤算！（《求救眨眨眼》電影劇照）

看似歡樂的小島，裡面可能危機四伏，各人或自有盤算！（《求救眨眨眼》電影劇照）

看似歡樂的小島，裡面可能危機四伏，各人或自有盤算！（《求救眨眨眼》電影劇照）

看似歡樂的小島，裡面可能危機四伏，各人或自有盤算！（《求救眨眨眼》電影劇照）

看似歡樂的小島，裡面可能危機四伏，各人或自有盤算！（《求救眨眨眼》電影劇照）

看似歡樂的小島，裡面可能危機四伏，各人或自有盤算！（《求救眨眨眼》電影劇照）

另外，導演素兒卡維斯表示，在娛樂圈也發生過韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵事件，這引發了一陣 #Me Too運動熱潮，她為此也重寫了幾百次劇本。這部電影很好地諷刺了近幾年娛樂圈發生的數起性侵犯事件。

韋恩斯坦現正就罪行在囚中。（Getty Images）