鄭伊健爆護髮秘訣令人震驚　台灣樂迷最愛電影歌非《友情歲月》

藝人鄭伊健，將於2024年11月23日在在高雄巨蛋舉行演唱會，早前便去到台灣宣傳，除上了由徐熙娣（小S）及派翠克主持的網路節目《小姐不熙娣》（Dee Girl's Talk）做嘉賓，還接受了台灣媒體《噓星聞》的訪問，玩「快問快答」，當中仲分享自己最令一眾男士羨慕的烏頭秀髮，是怎樣保養的。



56歲的鄭伊健早前到台灣宣傳高雄演唱會，被台灣人讚身材外貌保養得宜。（ETtoday授權使用／記者周宸亘攝）

伊健原來一直不愛照鏡，連排舞都不會對鏡排。（影片截圖）

要對牆練舞

鄭伊健在訪問中表現輕鬆好玩得，尤其問到覺得自己個唱最好大賣點是甚麼？他自信滿滿地說︰「看我！」惹得全場爆笑。不過轉頭又流露自己沒自信的一面，原來他向來最怕照鏡，連演唱會排舞都要求不望鏡。「我看鏡子便會沒自信，我要求對牆跳，那就有自信。」

伊健自爆洗頭原來不用洗頭水，這是保養頭髮的最好方法。（影片截圖）

古惑仔｜上小S節目要求扮陳浩南 鄭伊健用一個動作滿足對方

洗頭唔用洗頭水

至於伊健的招牌造型長髮，記者問到其保養心得，他就透露一個驚人的資訊︰「大家以為我是瘋子，我洗頭不用洗頭水的，當然工作要造型，會噴很多東西上去，沒辦法一定要用洗頭水，但如果日常不需要時我是不用洗頭水。」

《極速傳說》已成為香港流行文化的一環。（劇照）

《極速》比《友情歲月》更受台灣人歡迎，一直高踞K歌流行榜位置。「我都是為這個歌過來的。」（影片截圖）

隨後還有一個估歌仔環節，記者找來幾首伊健的歌曲，原定只播前奏要伊健估，但他非常專業，好幾首歌一播開頭一秒就已經秘殺，被問到為何這麼厲害時，他又躋出高傲的表情︰「我是歌手嘛！」其中更講到電影《極速傳說》的主題曲《極速》最受台灣人歡迎，比《古惑仔》的《友情歲月》更厲害，一直高踞K歌流行榜位置。「我都是為這首歌來台灣。」鄭伊健說。