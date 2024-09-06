重生｜張家輝狂獸之作內地收3億　愈映愈強上畫20日重奪單日冠軍

影帝張家輝領銜主演的電影《重生》，於內地票房報捷，上映22日大收3.45億人民幣。更由於口碑持續，令電影上映20日後，成功擊敗多部同期上畫中西猛片，包括《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus），重奪單日票房冠軍，成為今個暑假檔最強黑馬！



張家輝在戲中飾演毒梟的私生子，受盡屈辱。（《重生》劇照）

家輝在《重生》中，角色本身擁有幸福家庭，為了復仇不惜自行毀容，演變成亡命之徒，戲中狂獸式演繹，備受網民和影評推崇。張家輝指今次角色很搶鏡，形象多變，飾演毒梟的私生子，一頭金髮配搭血疤的造型，更被網民大讚，眾多影迷亦激讚家輝影帝級演技，成為片中最大亮點，演出片段更在網上熱傳，點擊率節節上升。

觀眾甚少見到張家輝這種演出。（《重生》劇照）

張家輝一頭金髮配搭血疤的造型，更被網民大讚，眾多影迷亦激讚家輝影帝級演技。（《重生》劇照）

有趣是，電影《重生》於9月4日，以上畫20姿態，票房亦仍收超過560萬人民幣，首次登上內地單日票房冠軍寶座，成功撼低多部同期中西猛片，此等逆襲在內地影史中實屬罕見。對於《重生》能夠後來居上奪冠，家輝大感開心：「當然好興奮，今次係第二次與馬浴柯導演合作，默契度比上一次（《怒潮》）更高，合作得相當愉快。今次能夠喺咁冷嘅票房氣氛下得到咁嘅成績，簡直可以話係殺出條血路！感謝台前幕後付出嘅努力。」

張家輝執導作《贖夢》，先後已入圍三個國際影展。（《贖夢》電影劇照）

至於家輝自導自演新作《贖夢》同時傳來佳訊，宣布入圍三大海外影展，包括德國奇幻電影節（Fantasy Filmfest），英國曼徹斯特Grimmfest電影節（Grimmfest），及巴黎詭奇電影節（L'Étrange Festival）競賽單元。接二連三有好消息，家輝大感興奮，指兩部新戲展現不同演技風格，滿足到影帝的演戲慾望！「 我一直都希望喺我嘅工作上可以作出多變，無論題材、角色及造型，都希望從中可以揾到創作嘅新鮮感，而《重生》中扮演一個為復仇嘅亡命之徒及《贖夢》嘅精神病患者，兩個角色都能夠滿足到我演戲嘅慾望！當然，慾望係無止境，我仍深切希望將來可以遇上更多挑戰，遇上更多好夥伴，共同喺電影路上追逐。」

張家輝高興《贖夢》獲海外影展賞識，但同時反添壓力，「唯恐老外喜歡，但華人地區卻水土不服！」(《贖夢》影片截圖)

對於《贖夢》廣受海外影展關注，本應興奮莫名，但家輝性格就是先天下之憂而憂，愈是受外國觀眾愛戴愈有壓力︰「《贖夢》獲得咁多海外影展賞識，反而令我增添壓力，唯恐老外喜歡，但華人地區卻水土不服！哈哈！但壓力又往往係自我推動嘅能源！高興吧、隨緣吧！」