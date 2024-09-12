我談的那場戀愛︱氹吳君如借衫慳百萬　何妙祺︰我哋先係詐騙集團

香港愛情喜劇《我談的那場戀愛》，由吳君如、MC張天賦、鄧麗欣、陳輝虹及張錦程等主演，陳慶嘉監製及編劇、並由首部劇情片專業組得獎者何妙祺執導及編劇。《我談的那場戀愛》以情騙及喜劇編織劇情故事，講述MC張天賦飾演的情騙初哥「少年」與吳君如飾演的中年婦產科醫生余笑琴之間的一場戀愛。早前陳慶嘉及何妙祺就新作接受《香港01》專訪，分享在有限資源下完成作品的精心策劃，以及二人合作多年下的種種經歷。

《我談的那場戀愛》監製陳慶嘉、導演何妙祺近日就新作接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

《我談的那場戀愛》由吳君如與MC張天賦主演，劇情圍繞一宗情騙案。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

《我談的那場戀愛》導演何妙祺為電影行內資深編劇，曾與陳慶嘉合作編寫多部港產喜劇作品，近年情騙、電騙案頻生，何妙祺自言對編劇而言非常吸引：「編劇會覺得這類型的案件很有趣，因為行騙過程中涉及劇情，加上我身邊的確有親友『中招』，但發覺他們非常樂在其中，即使『大巴大巴刮佢』都不願清醒過來，於是便覺得情騙過程一定令對象非常開心！」她直言詐騙已成為社會議題，但議題背後更核心的問題則是都市人的寂寞，於是希望透過自己鍾情與擅長的喜劇形式進行探討。

導演何妙祺表示新作探討情騙案背後更深層的議題，希望談都市人的寂寞。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

何妙祺表示《我談的那場戀愛》原點來自身邊親友遇上的情騙案。（梁碧玲 攝）

遇到合適的題材，何妙祺便向監製兼上司陳慶嘉提出計劃，並組合出資深笑匠吳君如與新晉男主角MC張天賦的「特殊情侶檔」，何妙祺表示：「MC是由君如提議介紹，帶我們去看演唱會，覺得他在台上極有魅力、分享個人經歷時的聲音亦非常動聽。加上看到他昔日在街頭演唱時期的『頹Look』，便覺得他具有少年需要的反差感。」亦表示編寫喜劇多年，認為唱歌具有感染力的歌手，做戲亦能夠有相應的效果。

《我談的那場戀愛》男主角MC張天賦，由吳君如向導演何妙祺推薦。（《我談的那場戀愛》電影劇照）

遇到合適的題材，首部劇情片計劃撥款亦提高至800萬，於是何妙祺向上司陳慶嘉提出拍攝《我談的那場戀愛》。（梁碧玲 攝）

首部劇情片計劃共有800萬製作撥款，何妙祺直言資源仍相當緊絀：「其實拆分來計劃，只能夠拍攝20組或以下。而吳君如在劇情中屬於中產，整個置景美術配套大大提高，我們以前與吳君如合作，買衫都幾十萬至100萬！」監製陳慶嘉與吳君如合作多部賀歲片，亦笑言：「如果賀歲片，買衫更超過100萬！所以只有800萬的成本下，服裝整體上可能只有20萬。」

原來吳君如過往拍攝的賀歲片，劇組為她個人服裝的開銷已高達百萬！（《我談的那場戀愛》電影劇照）

陳慶嘉分享指過往合作吳君如的服裝開銷相當高昂！（梁碧玲 攝）

談到吳君如與服裝，何妙祺突然笑言劇組本身就是詐騙集團：「首先要多謝君如提供許多私伙靚衫。其實我們才是真正的詐騙集團，首先請君如演這個角色，但又未能預支片酬；然後再『氹』君如借出服裝，連她也笑言『你哋係咪真係咁窮呀！』」何妙祺感謝吳君如的專業與不計較，願意為劇組節省大量服飾上的開銷。

何妙祺笑言《我談的那場戀愛》劇照才是詐騙集團，先請吳君如接角色，未能預支片酬之餘，更氹對方借出私伙服裝！（梁碧玲 攝）

大學時期修讀服裝設計的何妙祺，與陳慶嘉合作十多年，當時因為《內衣少女》而結緣，加入成為資料撰稿人員，但澄清當時仍未參與劇本寫作。及後何妙祺得到陳慶嘉賞識，成為旗下編劇成員之一，陳慶嘉笑言：「近年她逼我要說，當年看中她是因為她靚女！但其實她寫得好、人亦非常感性！」直言二人想法相近，同樣鍾情喜劇，而且何妙祺極具機動性，組織劇本與分場等與自己預想結果非常接近。

何妙祺憑《我談的那場戀愛》成為導演前，一直為陳慶嘉旗下編劇團隊成員多年。（梁碧玲 攝）

何妙祺因為師承陳慶嘉，亦因此得到與香港喜劇巨匠周星馳在《美人魚》合作的機會，談到與周星馳合作，何妙祺表示：「其實我們接觸《美人魚》的劇本時，已經完成十幾稿的修改，幾乎已落實開拍的階段。」續指：「我經常開玩笑，其實只要智力正常、有整理能力，就可以幫周生寫劇本，因為只要記低所有開會上討論的內容就大致完成！周生是一個非常聰明的人，更比我們努力用功，心思細密程度連場景的門應該推或拉也安排設計妥當！」

何妙祺與陳慶嘉曾經參與周星馳執導作品《美人魚》的編劇工作。（《美人魚》電影劇照）

何妙祺笑言其實智力正常，便能夠為周星馳擔任編劇。（梁碧玲 攝）

陳慶嘉亦提到周星馳對劇本的要求，比大家想象更高：「周生的方法是每日都重重覆覆打磨同一場戲，每個鏡頭每句對白會不停地思考。如果我們每日去開會，就好像每日都重覆一樣，連監製也忍耐不住說『周生唔好再講喇，我已經聽咗幾十次喇！』但他一定要繼續、精益求精！」但在輪迴式開會過程中，陳慶嘉亦分享到最精彩的過程：「最開心的是他會親自演一次給你看，因為周生現在已經不再做戲，但他會私下演一次給你看，更會問『你覺得點呀？』怎會不好呢？我最怕演員到時候重現不到這個效果！」而何妙祺與陳慶嘉亦表示，《美人魚》與他們編寫的定稿約有六七成相近，周星馳在現場執導期間，仍然會就尚未完滿之處繼續修改與臨場發揮。

周星馳近年退居幕後，亮相演出的機會非常罕有！（《美人魚》電影劇照）