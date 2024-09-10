王晶爆片場「掌摑事件」　李麗珍澄清冇交往︰有唔止拍一兩套啦

香港家庭溫情電影《望月》，由羅耀輝執導，李麗珍、陳湛文（Peter）、李靖筠（Gladys）及COLLAR成員李芯駖等主演，電影今日（10日）舉行首映禮，英皇集團主席楊受成博士攜同一眾台前幕後班底出席。李麗珍與陳湛文、李靖筠於《望月》裡飾演一家人，趁中秋檔期將暖心故事帶給觀眾，訴說每個家庭面對的困境與感情關係。

《望月》由李麗珍、陳湛文、李靖筠等主演，三位一同合體出席首映禮。（陳順禎 攝）

《望月》主演李麗珍、陳湛文及李靖筠於首映禮上接受傳媒訪問，談到電影新鮮的幕前組合，陳湛文在電影上映前已經與楊偉倫被觀眾視為「搞笑擔當」，陳湛文笑言：「我做嗰時主要覺得阿卵係搞笑擔當囉！我自己係畀佢影響嘅，我係擔、佢係當！」而陳湛文亦在電影裡大展歌喉，連作為歌手的李靖筠亦大讚：「唱得好好呀！聽出耳油、想你Encore！」

陳湛文被視為《望月》的搞笑擔當，笑言拍檔楊偉倫才是擔當。（陳順禎 攝）

李靖筠再度擔演電影女主角，今日更激罕性感現身，笑言：「又唔係好性感啫！基本操作啦今日！平時冇乜機會打扮一下，咪着靚啲囉！」作為九十年代性感女神的李麗珍卻開玩笑指：「可以再性感啲！」Gladys便表示：「我好驚呀！」

李麗珍與李靖筠於《望月》裡飾演母女。（陳順禎 攝）

李麗珍作為90年代港產女神，力撐李靖筠要更性感！（陳順禎 攝）

李靖筠激罕性感現身首映，牽起現場哄動！（陳順禎 攝）

王晶自爆與女演員涉感情瓜葛 演變成掌摑事件拒調停︰我入去死梗

近日導演王晶於個人YouTube頻道，提到一宗亞視劇集拍攝現場的「掌摑事件」，網民紛紛競猜涉事的兩位女演員為李麗珍及陳法蓉。李麗珍今日回應事件時表示：「其實都過咗咁多年，嗰套戲係要好多宣傳，我到依家其實都唔係好清楚係乜嘢一回事囉！」至於王晶自爆與該位女演員曾經交往，李麗珍則笑言：「如果我有同佢交往過，唔止同佢拍一兩套戲啦！」而李麗珍亦表示無須再為事件澄清：「我都唔知係咩事！」

李麗珍於首映接受訪問時，回應到近日王晶於節目提到的「掌摑事件」。（陳順禎 攝）