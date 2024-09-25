65歲世界級拳王曬鋼條身形寶刀未老　御用惡人曾打斷李連杰手臂

現年65歲的周比利於8、90年代參演過不少港產動作電影，由於外貌惡形惡相，一身健碩肌肉，經常飾演反派。雖然近年甚少在幕前演出，但自去年開始在抖音分享生活點滴。日前周比利發布了新片，片中操拳兼赤裸上身曬鋼條身形，令網民驚訝。

周比利於8、90年代參演過不少港產動作電影。（電影畫面）

由於周比利外貌惡形惡相，一身健碩肌肉，經常飾演反派。（網上圖片）

剛過了65歲生日的周比利早年與太太移居加拿大，近日在抖音發布了操拳的片段，並留言寫道：「生日大一歲，體能沒減退。」如片中所見，周比利拳拳到肉證明依然寶刀未老，更罕有赤裸上身大曬鋼條肌肉，有不少網民都驚訝年屆65歲仍能保持完美身形及極低體脂：「練過的才知道，明星周比利這個年紀還能踢動這種沙袋，體能力度真的太棒了，年輕時真的很厲害。」、「還能不能打不說，就這狀看的就讓人很舒服啊，活得健康有活力比啥都好。」

65歲都Keep得咁好！（抖音）

寶刀未老！（抖音）

鋼條身形！（抖音）

周比利在加拿大出世，5歲開始學習空手道，曾奪得加拿大輕量級自由搏擊冠軍、自由搏擊世界冠軍，80年代來港拍戲，大多數演出奸角，要跟不少巨星對打，先後有成龍、李連杰、洪金寶、甄子丹等等，最為人熟悉的作品有《東方禿鷹》、《女機械人》、《超級學校霸王》、《精武英雄》、《破壞之王》等，屬於真正打得之人，更曾在港開設拳館。

周比利曾打斷李連杰手臂。（電影截圖）

不過在周比利的動作片生涯中，與李連杰在《精武英雄》的激烈對打時，周比利打斷了李連杰的手臂。事後李連杰受訪提到此事，也開玩笑說不敢再和周比利對打，而周比利就表示自己的散打很平常，李連杰才是真正的功夫高手。

周比利在1997年後便淡出影壇，早年與太太移居加拿大。（抖音）