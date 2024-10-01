吳慷仁發文賀中國國慶　內地網民質疑用字︰模稜兩可文字遊戲

台灣金馬影帝吳慷仁昨日（30日）於個人社交媒體上宣布，正式簽約內地經理人公司壹心娛樂，目前亦正在上海與大滿貫視后孫儷合作拍攝首部國產劇集《執迷》。今日（1日）適逢國慶，吳慷仁於微博上轉發人民日報祝賀國慶的帖文，並寫上：「祝福錦繡中華」六字，卻意外引來內地網民在留言版圍攻，官宣到內地發展一日後便遇上首個難關！

吳慷仁昨日親證簽約內地經理人公司壹心娛樂。（陳順禎 攝）

吳慷仁於社交媒體發文宣布簽約內地經理人公司。（吳慷仁FB圖片）

吳慷仁於社交媒體發文宣布簽約內地經理人公司。（吳慷仁FB圖片）

吳慷仁出道16年來一直主力於台灣發展，成為電視劇金鐘視帝後，吳慷仁亦再次拍攝電影，更憑去年作品《富都青年》獲得第60屆金馬獎「最佳男主角」獎榮封影帝，亦參與主演香港電影《但願人長久》，演技廣受華語觀眾肯定。吳慷仁早前傳出到昨日親證簽約內地經理人公司的消息，震撼華語地區觀眾，卻始料不及於國慶日的祝賀帖文上，便已經被內地網民圍攻。

演技大獎「最佳男主角」由吳慷仁憑主演作品《富都青年》首次榮封金馬影帝！（金馬獎直播截圖）

吳慷仁去年憑《富都青年》榮封金馬影帝。（《富都青年》電影劇照）

有內地網民留言指：「綉紅旗還耍心眼子，祖國兩個字不會說啊？」「祖國兩個字不燙嘴，人不能既要又要」批評吳慷仁在「祝福錦繡中華」六字中疑似語帶含糊，未有直接使用「祖國」二字；更有網民要求吳慷仁「跟隊形」，與張韶涵等來自台灣的藝人一樣使用「#新中國成立75周年」的標註以正視聽。

吳慷仁於微博上轉發人民日報賀國慶的帖文，並寫上「祝福錦鏽中華」六字賀詞。（吳慷仁微博截圖）

對於吳慷仁未有用上「祖國」關鍵詞，內地網民並不收貨，在留言區圍攻。（吳慷仁微博截圖）

更有較進擊的網民大力批評吳慷仁：「又想賺錢又不想跪下，真當我們內娛差你一個金馬影帝嗎？一個省的破獎我們內娛早不稀罕了！」亦有網民點名吳慷仁的新經理人公司壹心娛樂，直指：「壹心沒給你準確的文案我給你抄一下其他明星的！……麻煩在FB上也聲明一下『堅持一個中國原則，台灣是中國台灣』不然怎麼綉國旗我們都不買帳謝謝。」

吳慷仁微博留言版上，更有不少網民提出更多表態要求。（吳慷仁微博截圖）

吳慷仁微博留言版上，更有不少網民提出更多表態要求。（吳慷仁微博截圖）

此外亦有網民表示，吳慷仁目前正與孫儷拍攝新劇《執迷》，擔心他本人被政治耽誤外，亦會連累人氣度極高的孫儷，連帶一同翻車，在留言中表示：「拜託別拖累孫儷！」