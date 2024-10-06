黑白大廚｜「三星」憑超班實力被睇好奪冠　除眼鏡撞樣宋仲基？

Netflix韓國料理真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》播出後成為全程熱話，更登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍。節目由韓國20名星級大廚「白湯匙」與80名民間無名高手「黑湯匙」進行刺激緊張的料理對決，更有重量級美食家白種元及韓國唯一米芝蓮三星主廚安成宰擔任評審。

《黑白大廚：料理階級大戰》播出後大受歡迎。（Netflix）

安成宰在節目中非常嚴格。（Netflix）

節目中有多場黑白湯匙對決，當中「黑湯匙」有幾位表現亮麗，當中以「三星」最受歡迎。「三星」令人印象深刻，除了外表俊朗，亦是首位黑白湯匙對決中勝出的參賽者，而在團體戰中亦展現出領導能力，證明他實力超強，被其他參賽者視為奪冠的候選人之一。

「三星」在三間米芝蓮三星餐廳工作過。（節目畫面）

「三星」在評審安成宰主廚的米芝蓮三星餐廳MOSU工作。（節目畫面）

「三星」原名姜勝元，由於他在三間米芝蓮三星餐廳工作過，所以以此為暱稱參賽，除了在美國的Benu及Atelier Crenn，他更在評審安成宰主廚的米芝蓮三星餐廳MOSU工作，曾是安成宰的學徒。

「三星」獲不少大廚讚水平高超。（節目畫面）

首輪淘汰賽得到白種元讚賞。（節目畫面）

「三星」開設了餐廳Trid，專注法式料理，並融合多國風味及創意手法，更在2022至2024年，連續三年獲得米芝蓮指南推薦。節目中，無論廚藝和領導能力都受到評審安成宰的高度評價。「三星」在節目中憑實力圈粉無數，更有網民指「三星」某些角度及摘下眼鏡後，撞樣男神宋仲基，所以被稱為「廚房宋仲基」。

有網民指「三星」樣貌酷似男神宋仲基。（節目畫面）

好有型！（IG圖片）