九龍城寨之圍城︱機場限定展覽逐格睇　1:1精緻還原龍捲風理髮廳

撰文：莫匡堯
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本年度至今最賣座的香港電影《九龍城寨之圍城》，以超過1億元票房高踞香港電影史票房榜第二位，更在華語地區以至國際影壇均備受注目，引起一股「九龍城寨」旅遊風潮。《九龍城寨之圍城》電影展亦於今日（7日）起至11月中旬，在香港國際機場舉行期間限定展覽，以一比一還原劇情多個場景，吸引來港旅客到場打卡！

《九龍城寨之圍城》為本年度至今最賣座的香港電影。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

現設於香港國際機場接機大堂的展覽，重建出《九龍城寨之圍城》多個經典場景，當中除了巨型「九龍城寨」的霓虹燈招牌外，亦重現劇情中的雙層舊建築，展覽場景高達6.5米！而現場亦有大量超精緻展品，包括劇情中陳洛軍狼吞虎嚥的叉燒飯、七記冰室的招牌與燒味、「龍卷風」開設的龍城髮廊陳設、陳洛軍買眼鏡朱古力的士多、吊掛滿電線的巷頂等出現在電影中的場景。

《九龍城寨之圍城》電影展，由即日起於香港國際機場接機大堂展出。（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展有巨型「九龍城寨」的霓虹燈招牌。（葉志明　攝）
陳洛軍狼吞虎嚥的叉燒飯。（葉志明　攝）
1：1還原「龍捲風」開設的理髮廳。（葉志明　攝）
阿七的七記冰室亦非常精緻！（葉志明　攝）
陳洛軍買「眼鏡」朱古力的士多。（葉志明　攝）
吊滿電線的巷頂。（葉志明　攝）

即睇更多《九龍城寨之圍城》電影展首階段展覽，將由即日起到11月20日於香港國際機場接機大堂A區展出，第二階段將會移師更接近原九龍城寨的啟德AIRSIDE商場，更會增設沉浸式室內體驗館！

即睇更多《九龍城寨之圍城》電影展精緻展品相片：

《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
《九龍城寨之圍城》電影展超精緻還原各劇情部分的場景！（葉志明　攝）
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