邪Mall｜與姜皓文演父女獲大讚　Candy迎接隊友Ivy So嚇到走晒樣

由姜皓文、王家晴（Candy@COLLAR）及楊偉倫主演的電影《邪Mall》，於昨晚（21/10）舉行首映，作為Candy首部主演電影，自己都非常緊張演出效果如何，但在訪問時就獲戲中爸爸姜皓文大讚︰「唔似第一次演戲！」而身為COLLAR隊友，隊中另外四位姊妹都有到來撐場，Candy還早有準備，以「驚嚇」迎賓，搞到Ivy So（蘇雅琳）花容失色。

姜皓文、王家晴與楊偉倫合演電影《邪Ｍall》，面對戲中父女，阿倫笑言自己成為媽媽，一家三口。（梁碧玲 攝）

姜皓文大讚戲中囡囡演出非常好，絕對不似新人。（梁碧玲 攝）

黑哥早在ViuTV劇集《極度俏郎君》有跟Candy接觸過，但由於當時她演宣萱年輕版，所以對戲機會不多，但相隔一段日子再合作，黑哥就有讚無彈︰「原來佢係一個好勤力，好乖好適合做演員的一位藝人，有啲戲份唔係叫佢去做就得，佢有自己想法，令對白更合理和流暢，作為新人真係犀利。（記︰呢位爸爸會畀女兒幾多分？)98分啦！兩分係未有喺片場孝敬爸爸，不過啱嘅，工作為先。」

而兩父女在戲中第一場戲，就是要嗌交。Candy︰「我係勁驚勁緊張，猛睇劇本驚唔記得對白，最怕係去到現場釋放唔到嗰種情緒，黑哥好好，埋位前主動同我傾偈，緩和氣氛。」而第一次在大銀幕演出，Candy表示自己都怕在大銀幕見到自己︰「我一直都刻服緊，就算之前拍的旅遊節目，我都需要一個人去做一啲心理準備先去睇。今次起初都驚會尷尬，但慢慢又變成期待多啲。」

點擊睇Ivy So嚇到走晒樣

身邊的楊偉倫都好認同Candy的講法，但就是純粹搞笑。「我同Candy一樣都好驚喺大銀幕見到自己，（黑哥︰我都好驚喺大銀幕見到你，哈哈……）我知大家都驚，但唔知點解大家都咁驚，我仍堅持去做呢份工作，我都緊張。套戲有咁多殭屍怪獸出現，到時人哋特技化妝咗都靚仔過自己真係會好驚。」

COLLAR幾位隊友都出席首映，力撐Candy。（梁碧玲 攝）