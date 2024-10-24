《九龍城寨》班底賀歲片《臨時決鬥》開拍！5女角加盟但冇咗佢哋?

港產片市道低迷，很多投資者都「閂水喉」，早前陳慶嘉導演透露香港有10萬人靠電影業維生，然而目前只得3套細片拍攝中，不過近日開始有賀歲片開鏡，例如：王晶、葉念琛惡搞《城寨》的《麻雀女王追男仔》；以及由伍健雄監製、蔡卓妍和張繼聰主演的喜劇，之後再有消息指，「城寨四子」都會趕拍補飛。

早前有消息傳出，因電影市場持續低迷缺乏投資者，出年連賀歲片都冇乜，於是古天樂率《城寨》班底臨時補拍救市。（資料圖片）

林峯日前已透露自己無緣參與今次賀歲片。（資料圖片）

半年前的《九龍城寨之圍城》成為破億票房港產片，早前亦已公布將拍前傳等，最近有指原班人馬更會拍攝賀歲片，加入王丹妮、梁詠琪、周秀娜和陳湛文等人，王丹妮上星期亦已「漏口風」指電影即將開鏡。不過四子之一的林峯日前就表示因為撞期，所以無份參與《九龍城寨》班底賀歲片，但自己有聽聞這件事。

導演麥啟光指這部本來不是賀歲片，但因為明年欠缺港產賀歲片，所以就「轉陣」把新戲變成賀歲片。（資料圖片/葉志明攝）

王丹妮是最早漏口風表示將拍攝《城寨》賀歲片的一位。（資料圖片）

今日網上流傳一張「場記板」相，上面寫住《臨時決鬥》，日期是10月22日，導演是早前執導《臨時劫案》口碑載道的麥啟光，而攝影師則是劉子健、呂紀澄，圖上寫著一句：「今年最期待的工作終於開工」。而《臨時決鬥》已經開了IG，雖暫未有貼文，但就追蹤了古天樂、王丹妮、鄭丹瑞、伍允龍、陳湛文、麥啟光、張文傑、喬靖夫、胡子彤、梁詠琪、王頌茵、周秀娜與楊詩敏（蝦頭）和陳獻略，估計他們就是今次的演員陣容。不過除咗冇林峯外，追蹤名單亦未見劉俊謙，令人推測近來港台兩邊走的他會否也缺陣。

《臨時決鬥》日前已經開拍！（網上圖片）

上次《城寨》陽剛味重，女角只得廖子妤，今次賀歲片則相對「重女」，有梁詠琪加入。（資料圖片/梁碧玲攝）

女神周秀娜都會加入。（資料圖片）

演技派蝦頭楊詩敏。（資料圖片）

ViuTV藝人王頌茵（Kathy仔）之前有份參與麥啟光的《臨時劫案》，今次再度合作。（劇照）