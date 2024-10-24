徐天佑愛妻店遭電影公司硬闖拍攝　張繼聰：任何硬闖拍攝都唔應該

徐天佑愛妻Olive Wong日前在IG控訴有電影公司未經同意下，企圖硬闖該分店拍攝，形容行為「同強姦其實冇分別」，事件引起公憤。帖文又指，「本地製作有限公司」正作製作的一套賀歲片。由《喜愛夜蒲》的監製伍健雄執導，由張繼聰及阿Sa 蔡卓妍主演。

張繼聰出席電影首映禮。（葉志明攝）

今晚（24/10）張繼聰現身銅鑼灣出席電影首映禮，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰日係我第一日拍，當時我同阿Sa（蔡卓妍）花咗好多時間去討論點樣拍，咁所以拍嘅時候我係唔知場地嘅問題，因為演員從來都唔會問製片呢度拍唔拍得，嗰度拍唔拍得。咁所以拍嘅時候話拍，咪就入去拍囉。而我入去拍嘅時候都有同職員打招呼。因為嗰個美容院我都有做過Facial。到一路拍嘅時候都冇嘢，到夜晚嘅時候就知道網上就有呢個Po。（店內拍咗幾耐？）都係10分鐘左右，其實個鏡頭係講我哋出去啫。（在店內有冇職員要求合照？）係冇。（拍嘅過程呢10鐘，職員有冇話唔拍得？）咁又冇喎。到出到街我哋又繼續拍。（硬闖如屬實，你覺得啱唔啱？）我諗任何硬闖拍攝都唔應該。嗱呢個就係喇，我作為一個演員好難問電影公司，我哋係咪硬闖。其實件事發生咗之後，多咗好多人討論呢件事，變咗我就夾喺中間，而另外唔邊都係我朋友，亦都唔了解成件事，坦白講如果我一早知係咁，就唔會發生。你話呢件事係咪有人處理得唔好，我覺得呢個人係要自己處理返。（事後有冇同徐天佑溝通？）我哋有短訊聯絡。我覺得呢件事唔係我哋兩個明白就可以處理好，因為呢間店係佢太太。」

張繼聰出席電影首映禮。（葉志明攝）