臨時決鬥︱王丹妮與女兒情同姊妹　新戲演中女拳后：就係要打娜姐

香港賀歲喜劇《臨時決鬥》將於明年新春檔期上映，古天樂、梁詠琪、周秀娜、Louise王丹妮、伍允龍、胡子彤、張文傑及「魚蛋妹」王尹菁等《九龍城寨之圍城》班底及新加盟女主角合演，並由《臨時劫案》導演麥啟光執導，電影今日（26日）舉行開鏡儀式，一眾主演均有出席，為明年賀歲密密趕工。



王丹妮亦加盟《臨時決鬥》飾演女主角。（莫匡堯 攝）

梁詠琪、周秀娜與王丹妮加盟「城寨班底」，合演賀歲片《臨時決鬥》。（莫匡堯 攝）

《臨時決鬥》由「城寨班底」合作主演，除古天樂、胡子彤、張文傑、伍允龍及「魚蛋妹」王尹菁再度合作外，更有梁詠琪、周秀娜及王丹妮等加盟。（莫匡堯 攝）

王丹妮加盟「城寨班底」主演的賀歲片，更作為《臨時決鬥》的三大女主角之一，自言在戲中飾演一位女老闆，事業有成之餘更化身「中女拳后」在拳壇追逐夢想，主要對手更加是女神周秀娜：「我喺戲入面目標明確，就係要打娜姐！我相信娜姐嘅fans見到會好心痛！」擁有模特兒高䠷身型的Louise，在開鏡前接受過一系列泰拳訓練，更笑言：「一開始我發現手長腳長會『礊』啲！拳腳好似唔係好夠力，但係問師傅點打可以望落勁啲，有啲竅門之後越嚟越勁！」

王丹妮於電影中化身「中女拳后」，主要對手更為周秀娜！（陳順禎 攝）

周秀娜於《臨時決鬥》裡與王丹妮有重要對打戲份！（莫匡堯 攝）

觀眾可以密切期待王丹妮與周秀娜在《臨時決鬥》裡的對打戲份。（陳順禎 攝）

王丹妮近年主演電影一部接一部，加上丈夫羅孝勇在澳洲修讀脊醫，讓她與女兒有更多相處時光：「我只要一放工就會陪囡囡，成日會一齊瞓覺、有啲Girls Talk，維繫我哋嘅感情！」更笑言隨女兒長大，關係越來越似兩姊妹：「我覺得似兩姊妹！佢連造型性格都抄我呀！佢都Cool Cool哋、有啲厭世樣！但佢比我更識同人打交道，只要我帶佢出街，大家就會好開心同佢玩，唔記得咗我！」