鍾鎮濤親述舞台兩度跌親經過　罪魁禍首係阿強︰一次剷起我同陳友

成軍逾50年的溫拿樂隊（The Wynners），上月底在廣州舉行告別演唱會，期間鍾鎮濤（B哥哥）突然摔倒，陳友隨即將他扶起，不料另一隊友葉智強上前時亦不慎滑倒，結果引發連環跌。昨晚Ｂ哥哥出席徐克個人作品展及「電影工作室」成立四十年活動，訪問時憶述在台上兩度跌親的情況。



鍾鎮濤出席徐克個人作品展及「電影工作室」成立四十年活動。（梁碧玲 攝）

從影片可見，當時大家在台上大跳十字步，之後鍾鎮濤越跳越快，期間已聽到陳友說：「呢度好跣呀，大家小心。」之後5人再獻唱《錢最親》時，鍾鎮濤就突然失平衡，跌倒在台上，譚詠麟及陳友見狀隨即上前將他扶起。不過鍾鎮濤被扶起身之後又再次跌倒，今次更牽連陳友，兩人齊齊跌倒。

鍾鎮濤談起連續在台上跌倒，形容是「難逃一劫」。（梁碧玲 攝）

鍾鎮濤接受訪問時表示事後有睇醫生，已經冇事。「係小小的意外，個台之前放完乾冰，乾冰瀜咗之後就變油，大家都好有舞台經驗已經知要小心啲，阿倫仲喺台上開味講好多油呀，大家小心啲，點知我都係跣親，難逃一劫。」

第一次跌親，阿倫及陳友上前扶起。（影片截圖）

但當受到阿強的突襲，就連陳友都倒地。（影片截圖）

B哥哥原先想立即起身，但因為台面太跣要由阿倫及陳友扶起，但冷不防隨後而來的阿強的突襲。「當時阿強仲白無聊賴行嚟行去，結果一剷我同陳友都被佢剷跌，呢次就甘啲。返去都有去睇醫生，都應該冇事，我成日都有一句︰『平安無事就精彩瞬間啦。』」

鍾鎮濤與葉蒨文林子祥一同出席活動。（梁碧玲 攝）

徐克與施南生以主角身份出席，並致辭多謝大家多年來的支持。（梁碧玲 攝）

提及與徐克合作的電影《上海之夜》，今次可以重溫泛起不少回憶︰「當年電影界的文化完全不同，樣樣都起步階段，只要做得好就有機會。戲中我飾演街頭樂手，做演員最難是唔係歌手，唔係樂手去扮歌手樂手，雖然我係歌手又係樂手，但戲中要拉小提琴，我係唔識要花時間去練，結果練咗一排都似模似樣，冇乜人睇得出我唔識拉，不過如果聽到現場收音，就發現同劏雞係冇乜分別。」