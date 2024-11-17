林青霞鄧麗君全盛時期泳裝照瘋傳　懷念珍貴點滴：我們都演回自己

著名台灣演員林青霞，月初剛迎來70歲大壽，自從大美人淡出影壇後，一直甚少公開露面，僅偶然出席影壇頒獎禮及慈善活動。林青霞自70年代初飾演瓊瑤電影《窗外》正式出道，於台灣迅速走紅後，將發展重心轉移至香港，拍攝《刀馬旦》、《滾滾紅塵》及《笑傲江湖II東方不敗》等代表作品，近20年來棄影從文，絕跡於大銀幕之上，但在觀眾心目中一直留下永恆的形象。

著名台灣演員林青霞，月初剛迎來70歲大壽。（林青霞微博圖片）

林青霞去年獲金馬獎頒發終身成就獎。（直播截圖）

林青霞近年僅偶然出席影壇頒獎禮及慈善活動。（梁碧玲 攝）

最近，一張林青霞全盛時期的泳裝照於網絡上翻紅，攝於1990年的相片中，林青霞與已故歌后鄧麗君身處法國康城海灘，自在地身穿泳衣合照，享受南法的景色與陽光。據台媒報道，林青霞曾憶述當年與鄧麗君看到法國女性自在的曬太陽，便「有樣學樣」以泳裝示人、更慫恿鄧麗君一同享受，起初鄧麗君並不願意，及後才越過心理關口。林青霞曾形容：「那個法國南部陽光海灘的下午，對我們來說是特別的珍貴。那個時候，我就是我， 她就是她，我們都演回了自己。」

林青霞與鄧麗君於1990年一同在法國康城海灘上身穿泳裝合照。（網上圖片）

在沒有修圖濾鏡的年代，身穿酒紅色兩截泳裝的林青霞，身型曲線修長體態健康，絲毫沒有贅肉，當時年約36歲的林青霞，正值《滾滾紅塵》上映的年代，同年亦獲得金馬獎影后，年輕同時成就非凡，及後亦主演不少港產武俠片，迎接九十年代的另一高峰！

林青霞當年主演的《滾滾紅塵》榮獲金馬影后殊榮。（《滾滾紅塵》電影劇照）