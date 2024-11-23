金馬賽果預測｜游學修吳君如代表港人出戰　對手位位強勁能突圍嗎

金馬61實力派演員雲集！第61屆金馬獎即將於11月23日在台北流行音樂中心舉行，每年金馬網友們最關心的不外乎就是影帝、影后等獎項，除此之外新人獎也備受矚目。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出本屆金馬獎最佳男主角、最佳女主角、最新新演員等獎項中網路討論度最高的入圍者。



本屆金馬入圍名單集結許多實力派演員，有第5度爭取影帝寶座的張震對決在《春行》中演技逼哭觀眾的喜翔；最佳女主角獎項則包含了張艾嘉、吳君如、區嘉雯、鍾雪瑩、夏于喬等實力派，堪稱死亡之組；在新人的部分，年僅11歲的鄭又菲今年已經在台北電影獎拿下最佳新演員獎，梁湘華則以《破浪男女》驚豔許多觀眾。這些入圍者中，誰是網友心中的最佳演員呢？一起來看看吧！

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最佳男主角

NO. 1 張震／入圍作品《餘燼》／角色：張振澤

張震14歲就以《牯嶺街少年殺人事件》入圍第28屆金馬獎最佳男主角，之後的《最好的時光》（2005）、《繡春刀》（2014）也都曾經入圍，2021年的《緝魂》則是一舉拿下金馬影帝寶座。這次是張震第5度角逐金馬獎最佳男主角，在以白色恐怖時期為主軸的犯罪電影《餘燼》中，他飾演資歷深厚的偵查隊小隊長「張振澤」。



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在《餘燼》中，警官張振澤負責一起撲朔迷離的市場兇殺案，在諸多謎團中循線查到一起1958年的共諜案，發現市場兇殺受害者的父親似乎都和當年的讀書會有所關聯，調查過程中，台灣過去的歷史傷疤也逐漸被揭露。張震在本片的的演技獲得網友好評：

「演員表現及鏡頭語言，是成就此片最大的原因之一」

「《餘燼》的張震，讓我們更看到情緒收放自如的他」。



不過也有許多網友認為《餘燼》這部電影對於白色恐怖議題的處理太過粗糙，相關討論帶起不少網路聲量。

NO. 2 喜翔／入圍作品《春行》／角色：欽福

17歲就開始演戲的喜翔演藝資歷豐厚，曾3度拿下金鍾獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，2013年《總舖師》中的「鬼頭師」一角，更是讓許多觀眾都印象深刻。在今年金鐘的話題作品《有生之年》中，喜翔飾演的父親「高正隆」雖然未入圍獎項，但精湛的演技也深入人心，被視為金鐘遺珠之一。



在《春行》中喜翔飾演一名與妻子（楊貴媚 飾）相依為命的跛腳男人「欽福」，在妻子某日意外離世後，欽福一開始藏起妻子死訊如常生活，直到後來才意識到己仍舊必須面對死亡。《春行》紀錄了欽福一角面對逝去生命的旅程，喜翔將老夫老妻的日常，以及面對妻子逝去的心境及幽微的情緒演繹得深刻入微，甚至還為了演好跛腳角色長時間折歪腳踝走路，拍到骨裂，敬業的精神和演技讓網友大讚：

「演得很傳神」

「光看外表就有故事」

「神級的演員」。



在《春行》中喜翔飾演一名與妻子（楊貴媚 飾）相依為命的跛腳男人「欽福」。（《春行》劇照）

NO. 3 游學修／入圍作品《看我今天怎麼說》／角色：子信

游學修是本屆最佳男主角入圍者中唯一的香港演員，這是他首度入圍金馬獎，也是他人生中的第一個電影獎項提名。在《我看今天怎麼說》中，游學修飾演一名聾人青年子信，為此還特地接受了一年的手語訓練，在電影中的表現讓許多人都非常期待他初入圍就拿下影帝寶座。



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《看我今天怎麼說》以三位聾人青年子信、素恩（鍾雪瑩 飾）和Alan（吳祉昊飾）之間的情誼為故事主軸，三人的聽力程度、家庭背景及成長經歷各不相同，在他們試圖融入社會的過程中，不同的理念及價值觀也相互衝突，使三人的關係出現微妙的變化。不同於努力練習口語的素恩和Alan，子信以手語為傲，電影中游學修展現出了手語動人的生命力，讓大家走入了聾人的世界：

「下了一番苦功去詮釋角色」

「角逐最住男主角殊榮是實至名歸」。



最佳男主角。（網路溫度計DailyView授權使用）

最佳女主角

NO. 1 夏于喬／入圍作品《小雁與吳愛麗》／角色：陳思雁（小雁）

15歲就進入演藝圈的夏于喬，早期較活躍於通告節目主持，在演技方面常受到質疑。經過多年的努力證明，夏于喬也逐漸以演員的身分被世人看見，從2013年的《總舖師》到2023年入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎的《你的婚姻不是你的婚姻：梅莉》，夏于喬的演技慢慢受到觀眾肯定，出道24年後在這次首度入圍金馬影后，讓許多人都覺得非常勵志。



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《小雁與吳愛麗》在今年韓國釜山國際影展拿下金智奭獎，電影中複雜的母女情感，以及令人無奈的家庭關係，深深觸動人心。片中飾演女兒的夏于喬和飾演母親的楊貴媚兩人有著許多精彩的對手戲，在這部電影中夏于喬的表演也驚豔許多網友：

「喬喬真的很棒」

「路程雖慢，但觀眾眼睛是雪亮的」

「小雁讓人太驚豔」。



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NO. 2 吳君如／入圍作品《我談的那場戀愛》／角色：余笑琴

香港演員吳君如過去曾3度入圍金馬獎最佳女主角，並在2003年以《金雞》拿下第40屆金馬獎影后。時隔多年，吳君如再次問鼎金馬最佳女主角，演員生涯中獲獎無數的她，被視為熱門的奪獎候選。在《我談的那場戀愛》中，吳君如飾演一名陷入網路戀愛詐騙的婦產科醫生余笑琴。



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在這個以交友詐騙為主軸的故事中，余笑琴於喪夫後在交友軟體結識了一名「年下男」，開啟了一段網路戀情。雖然最後知道這只是一場騙局，但余笑琴仍深信自己真真切切地談了一場戀愛。其實在這段關係之中，兩人也都因為對方的影響產生了微妙的變化；吳君如將片中角色的心境轉折詮釋得十分細緻，收放自如的情緒展現深厚的實力：

「吳君如很讚」

「很欣賞這次吳君如的表現」

「超喜歡她自然，細膩，不做作的精湛演出」。



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NO. 3 張艾嘉／入圍作品《女兒的女兒》／角色：金艾霞

16歲就踏入演藝圈的張艾嘉，在這個領域深耕多年，除了演員之外也曾跨足DJ、編劇、導演等身分。演藝資歷豐厚的她，過去曾10度入圍金馬獎最佳女主角，並拿下3座影后獎座。這次她以《女兒的女兒》再度挑戰金馬影后，許多網友都期待她再次拿下殊榮。



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在《女兒的女兒》中，張艾嘉飾演的母親金艾霞有一名與同性伴侶旅居美國的女兒范祖兒（劉亦兒 飾），計畫進行人工受孕的祖兒在胚胎受孕成功前夕卻因車禍身亡。金艾霞為了女兒的後事前往美國，除了不知如何面對女兒留下的胚胎外，年輕時棄養的大女兒Emma也與之發生爭執，除此之外，還需要安頓回台養老的母親。在電影中張艾嘉的角色不只是母親，同時也是女兒，圍繞著人工生殖議題的故事，探討著母親與女兒複雜的角色定位，張艾嘉呈現出角色複雜的情感，讓許多人都流下眼淚，也獲得多倫多影展站台單元特別提及獎：

「她應該是今年金馬影后最大種子了」

「張艾嘉的演出非常精彩」。



最佳女主角。（網路溫度計DailyView授權使用）

最佳新演員

NO. 1 鄭又菲／入圍作品《BIG》／角色：源源

年僅11歲的鄭又菲是本次金馬獎最佳新演員入圍者中年紀最小的一位，4歲就開始拍廣告、6歲首度拍戲的她，在家人一開始的反對下一直堅持著自己的演員夢。幾年前她在爆紅台劇《想見你》中飾演「小雨萱」，首次受到大家關注和討論，在這次金馬獎，她則以《BIG》中的癌童「源源」一角入圍最佳新演員獎項。



《BIG》以兒童癌症醫院為背景，講述一群抗癌病童的故事。在電影中由鄭又菲飾演的源源有著孩童的天真，同時也看得見癌童在死亡邊緣的掙扎與恐懼，賦予角色生命力的她，已經在今年的台北電影獎拿下最佳新演員獎，不少人都看好她能站上金馬頒獎台：

「《BIG》的靈魂人物」

「謝謝這個角色，戲裡戲外都帶來這麼多的感動」。



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NO. 2 梁湘華／入圍作品《破浪男女》／角色：白Q

2016年進入演藝圈的梁湘華，在2017年因為模仿知名YouTuber阿翰的自創角色「阮月嬌」而開始受到大眾關注。雖然身為演員的資歷尚淺，但已展現出亮眼成績，2018年出演首部電視電影公視人生劇展《最美的風景》，就一舉入圍並拿下第54屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）新進演員獎。



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在大膽談論性愛議題的電影《破浪男女》中，梁湘華飾演一名富家女「白Q」，在現實中活得壓抑的她試圖在性愛關係中獲得解放，卻反而在過程中迷失自我。梁湘華將角色的矛盾及雙面人設完美呈現，在入圍名單公布前就有人表示：

「梁湘華表現突出，值得一座金馬女配」

「這次金馬要挑戰雙金新人獎滿貫」。



梁湘華將角色的矛盾及雙面人設完美呈現。（《破浪男女》劇照）

NO. 3 林政勳／入圍作品《優雅的相遇》／角色：阿勳

9歲就開始演戲的林政勳，除了演員身分外在其他方面也才華洋溢，不只同時有編劇、導演身分，也非常擅長吉他以及詞曲創作，曾入圍第60屆金馬獎最佳新導演獎項的《愛是一把槍》就是林政勳參與編劇的作品，該片也曾獲得第80屆威尼斯影展「未來之獅—最佳長片首作獎」。



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在講述疫情時代人際關係的《優雅的相遇》中，林政勳飾演曾做過心臟手術的「阿勳」。患有恐慌症的林政勳一開始其實並未獲得這個角色，但導演張作驥思考後認為不能因為對心理疾病的不確定性而放棄選擇一名演員；在導演的大膽選角下，林政勳也為觀眾帶來了精彩的演出，一舉入圍金馬獎最佳新演員：

「成功是留給一直努力不懈的人」

「素人演員身上看到的都是最自然生活的演技」。



在講述疫情時代人際關係的《優雅的相遇》中，林政勳飾演曾做過心臟手術的「阿勳」。（FB@張作驥電影工作室）

NO. 4 湯詠絮／入圍作品《莎莉》／角色：林芯茹

年僅18歲的新銳演員湯詠絮為金馬資深錄音師湯湘竹的女兒，受到父親的影響踏入影視產業，3歲時就曾在電影《獵豔》中出演過周姮吟的女兒。在本次入圍金馬獎的作品《莎莉》中，湯詠絮飾演劉品言的女兒「林芯茹」，初試啼聲就角逐最佳新演員獎項，許多人都非常期待她日後的發展。



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《莎莉》中的林芯茹一角，背負著原生家庭所造成的傷害，是一個深陷在迷惘中的女孩，隨著故事的進展角色的心境也逐漸展露無遺，在結尾處她掃去內心陰霾、將陰鬱全數宣洩的橋段表演得深具張力，讓觀眾真切地感受到情感流露，不少人都表示很喜歡這個角色：

「在片中演一位缺乏父愛的叛逆女孩很出色」

「第一次演戲表現就如此好，未來可期」。



金馬61最佳新演員。（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年08月15日至2024年11月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】