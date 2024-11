43歲昔日娛圈社運女神懶理爭議登金馬獎舞台　表演嘉賓名單曝光

第61屆金馬獎頒獎典禮即將登場,金曲歌后魏如萱、人氣歌手YELLOW黃宣、靈魂歌姬9m88,3位當紅音樂人近年跨界演電影,這次受邀擔任表演嘉賓,王若琳、安溥(張懸)、拉縴人少年兒童合唱團屆時也將登台演唱他們今年入圍金馬獎的電影歌曲,近年演而優則導的劉若英,則將獻聲配音,為典禮唸讀所有入圍者名單。



【圖輯】點圖放大看更多安溥(張懸)照片👇👇👇

+ 13

曾在金馬舞台展現精湛歌藝的魏如萱,此次將攜手黃宣組隊演出,以「造夢的人」為主題,帶來一場別於過往、耳目一新的活潑表演,獻給所有造夢的電影人。這對跨界合作組合,延續了魏如萱過往在金馬舞台上的經典魅力,更注入了黃宣的創新風格,讓觀眾對即將爆發的音樂火花充滿期待。

【圖輯】點圖放大看金馬獎2024年度廣告「造夢的人」👇👇👇

+ 16

以《我沒有談的那場戀愛》跨界影壇的9m88戲約不斷,將在金馬名導陳玉勳的新作《大濛》與金馬影后舒淇首執導筒的《女孩》演出,首度站上金馬典禮舞台的她將重新演繹1937年經典歌舞片《隨我婆娑》的名曲〈They Can't Take That Away From Me〉,以溫暖的爵士曲調,向逝世影人致上最深的追思之情。

【相關圖輯】我談的那場戀愛|盤點四大賣點 吳君如網戀張天賦入圍金馬獎影后(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 8

三度獲金曲獎肯定的王若琳,首次為電影打造主題曲便以《鬼才之道》入圍金馬,將現場演唱充滿黑色幽默的〈鬼才出道〉,同樣首度入圍金馬獎的安溥,則將獻唱《女兒的女兒》主題曲〈妳怎麼想〉, 傾吐母女至深的羈絆。曾巡演國際、屢次登上國家音樂廳的「拉縴人少年兒童合唱團」,亦將以純淨嗓音重現《餘燼》主題曲〈北方來的人〉。

【相關圖輯】年初至今口碑最強10大華語電影:金手指、鬼才之道、周處除三害…(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 52

金馬獎最佳劇情片得主楊雅喆、最佳紀錄片得主楊力州,分別為本屆「終身成就獎」得主影星鄭佩佩及攝影師林文錦製作致敬影片。曾與「年度台灣傑出電影工作者」資深噴畫師李錫堅合作過的導演及資深攝影師陳大璞,將與紀錄片導演黃冠鈞合力詮釋昔日工作夥伴的職人精神。第61屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道將於11月23日於臺北流行音樂中心登場。

【圖輯】點圖放大看金馬獎入圍名單👇👇👇

+ 16

延伸閱讀:

婚禮會場超空「賓客都沒來!」 美新人傻眼:寄很多喜帖

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】