王晶赴頒獎禮性感女伴擁澎湃上圍　跨界拍戲有潛力接棒「晶女郎」

香港喜劇導演王晶日前出席飲食界頒獎典禮，代表影視界為典禮擔任頒獎嘉賓。王晶多年來為香港電影發掘大量女演員，一手捧紅邱淑貞、舒淇、朱茵等耀目女主角，被觀眾影迷合稱為晶女郎。 日前於頒獎禮活動上，王晶與香港電影新晉女演員Kelly劉子儀同台亮相，Kelly以一襲白色超深V晚裝現身，展現驚人渾圓澎湃上圍，加上精緻水靈五官，在王晶導演身邊成為超吸睛亮點！

王晶早前出席頒獎禮，身邊同台的性感女伴成為焦點！（劉子儀IG圖片）

王晶早前出席頒獎禮，身邊同台的性感女伴成為焦點！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀日前於社交媒體上，分享頒獎典禮上的盛況與性感裝扮，晚宴上更與王晶導演同座、二人頭貼頭合照，似乎有可能促成合作，極具潛力接棒成為下一代最強性感晶女郎！劉子儀雖然為香港電影新人，但今年由網絡跨界進入大銀幕，首部參演電影《爭霸》已於八月開鏡，更一舉成為電影女一！Kelly更於開鏡時接受《香港01》訪問，提到在處女作中將會上演大尺度床戲，更準備大量性感泳裝造型上陣，令網民粉絲非常期待！

Kelly劉子儀與王晶於晚宴上同台，更頭貼頭自拍合照！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀與王晶於晚宴上同台，更頭貼頭自拍合照！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀以一襲白色超深V晚裝亮相，展現超澎湃渾圓上圍！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀以一襲白色超深V晚裝亮相，展現超澎湃渾圓上圍！（劉子儀IG圖片）

劉子儀多年來作為模特兒，至今在社交媒體累積超過16萬粉絲，擁有精緻五官、超火辣上圍與長腿的Kelly，平時亦經常大方派性感福利，不論比堅尼泳裝、性感內衣或運動裝束均難不到她，健康性感形象令人難以抗拒！熱愛運動的Kelly，平時經常健身、游泳與打拳，打造完美魔鬼身材，連運動期間大汗淋漓的相片，亦非常誘人香豔，讓粉絲大飽眼福！

Kelly劉子儀平時熱愛游泳，保養完美健康性感身材。（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀擁有超澎湃上圍，形象非常性感！（劉子儀IG圖片）

泳衣造型完全難不到Kelly劉子儀！（劉子儀IG圖片）

泳衣造型完全難不到Kelly劉子儀！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀亦完美駕馭超性感內衣！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀亦完美駕馭超性感內衣！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀亦完美駕馭超性感內衣！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀連運動裝亦能展示健康性感一面！（劉子儀IG圖片）

Kelly劉子儀連運動裝亦能展示健康性感一面！（劉子儀IG圖片）

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