手機見鬼｜女主角林明禎放飛機首映禮 彭發嬲爆：唔係咁簡單就算

由香港著名導演彭發執導的電影《手機見鬼》今晚於尖沙咀舉行群星首映禮，大會突然宣布女主角林明禎有事缺席今晚首映禮。對於林明禎突然缺席首映禮，導演彭發接受《香港01》訪問時直言十分之失望：「佢話佢冇咗本護照，我又唔覺得會係拍拖拍到唔見咗本護照。（佢喺馬來西亞？）佢喺邊我唔知，總之冇護照係出現唔到嘅。（佢冇同你交代佢身處何方？）佢梗係冇同我交代啦。（嚟近之後佢搵返本護照會否為電影宣傳？）我真係唔敢講唔敢答啦，今日佢夠話佢出席，突然就話唔到。（冇直同你單聲嚟唔到？）佢搵我唔到，但我都唔會搵佢。」

林明禎臨時甩底缺席《手機見鬼》首映禮。（葉志明攝影）

被問到擔唔擔心影響電影宣傳？彭發續說：「呢個我擔心唔到，反而真係要同所有記者講聲唔好意思，同埋最慘係主辦方，我係覺得有啲內疚，因為好多條件都笑晒合約，呢啲係要配合，始終冇咗一位主角出現，嗰條數一定捉我哋計，唔係咁簡單就算。（會唔會叫林明禎找數？）咁呢啲交返俾宣傳部，的而且確係麻煩。（佢冇嚟有冇失望？）咁梗係有失望，亦都咁多年拍戲未試過主角嚟唔到，我都愕咗然呀。（會唔會林明禎怕要再回應Edan所以缺席？）呢個我唔知，同埋我冇留意呢啲新聞，我自己都顧唔掂，仲點會要顧人呢。（會唔會考慮再搵佢拍戲？）唔係我要考慮，係啲宣傳同老闆佢哋考慮，唔到我去搵啦。」

主角林明禎缺席電影首映禮，導演彭發句句有骨落地。（葉志明攝）