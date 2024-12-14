成龍新作驚現金像奬名錄　事隔八年或再提名延長一項「有趣」紀錄

臨近年底，香港電影業準備迎接2025年各大電影頒獎典禮，總結今年港產片的成績單亦即將陸續出爐。日前有網民於社交媒體上分享香港電影金像獎的電影租借名錄，該列表包含本年度不少已落畫的電影作品，供選民在投票前重溫，當中的港產片代表作品包括《九龍城寨之圍城》、《談判專家》、《從今以後》及《我談的那坦戀愛》等各類影片。其中曾於10月初在香港短暫上映的成龍作品《傳說》，亦被列入香港電影行列，令不少觀眾感到驚訝。

網民分享的金像獎租借名錄中，《九龍城寨之圍城》為意料之中的作品。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

金像獎租借名錄中，亦有《從今以後》等多種類型香港電影。（《從今以後》電影劇照 ）

《傳說》由唐季禮執導，成龍、娜扎、張藝興及李治廷等主演，為成龍2005年作品《神話》的續集。《傳說》在內地與香港先後上映，票房均未如理想，然而目前出現在金像獎租借名錄上，有望事隔8年再度入圍金像獎。此前，成龍主要憑「最佳男主角」、「最佳動作設計」及「最佳導演」入圍金像獎，亦三度以個人或團隊名義獲得「最佳動作設計」獎項。

《傳說》出現在金像獎租借名錄上，讓成龍有望事隔8年再度入圍金像獎。（視覺中國）

《傳說》由成龍主演，在內地與香港票房均未如理想。（《傳說》電影劇照）

《傳說》由成龍主演，在內地與香港票房均未如理想。（《傳說》電影劇照）

《傳說》由成龍及娜扎等主演。（《傳說》電影劇照）

《傳說》由成龍及娜扎等主演。（《傳說》電影劇照）

此外，成龍亦於舉行42屆的金像獎上，保持一項有趣的紀錄。成龍曾10次入圍角逐香港電影金像獎「最佳男主角」，然而從第四屆首次入圍至今，仍一次也未能捧走影帝寶座。近年集中內地發展的成龍，憑《傳說》再次出現在有機會入圍金像獎的電影名錄中，或許有機會再次延長由他保持多年的提名紀錄。