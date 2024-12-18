破地獄｜曾出現三個戲名黃子華一錘定音　內地想轉用葉蒨文歌名？

電影《破‧地獄》已登上香港華語片史上票房冠軍，其熾熱的討論度更成為現象級電影，無論是戲中被刪情節，或是殯儀業的工作細節，裡裡外外都令人欲欲想知。日前，曾當過多年傳媒工作，又做過英皇電影宣傳部的翟浩然（Charles），便開了個人YouTube頻道《浩然正戲》，同大家分享關於電影工作的點滴，而第一集就食正熱潮，同大家講《破‧地獄》，原來電影原名並非叫《破‧地獄》，而去到國內版上映時，戲名更一度想改，仲打算借用一首舊歌名呈現？【點擊睇片】

在戲名選擇上，黃子華為觀眾揀了一個最好的。（《破‧地獄》劇照）

Charles講出《度脫之舞》這個名，相信比較多人知道。（影片截圖）

破地獄｜黃子華角色原型潘英廉 由婚禮轉做殯儀︰捱得窮先好入行

其實電影《破‧地獄》，早在2022年已聞樓梯響會開拍，最令人期待是兩代笑匠許冠文與黃子華再度合作，並得知是以殯儀業為故事背景，流出戲名就叫《破‧地獄》。由於導演為陳茂賢，拍過喜劇《不日成婚》，故當時傳出這部將會是黑色喜劇。直至2023年1月，電影發出開鏡採訪通知，令人意外是通告上寫住︰「許冠文X黃子華 英皇電影《度脫之舞》開鏡禮採訪邀請」見到戲名改為一個比較文藝的名字，無論傳媒定網民，連英皇內部都引發討論。

當日發予傳媒的通知，戲名是寫上《度脫之舞》。（網頁截圖）

據Charles講，當時發出邀請函後，大家都驚訝點解會改咗名？而當時英皇內部都有商討到底是否要用這新名。Charles︰「當時有一個人係好堅持要用番《破‧地獄》呢三個字，佢覺得套戲開宗名義都係講破地獄，劇情重點都係最後一幕朱栢康跟衛詩雅兩兄妹去做破地獄這場法事，去超渡爸爸，咁點解唔用番呢個名呢？」講得呢番說話而影響結果的，當然是好有份量的人，而呢個就係主角黃子華。

Charles有講到當時《飯戲攻心2》同《破‧地獄》都同時找黃子華，結果黃子華選擇了後者接拍，當中最大吸引力是故事以殯儀業作題材。（《破‧地獄》劇照）

《破‧地獄》第一稿劇本的戲名，原來叫告別一舞。（影片截圖）

所以到開鏡當日，Charles在現場要不斷跟所有記者講，用番《破‧地獄》呢個戲名。而事實上，《度脫之舞》都不是該劇本的原名，據Charles講，劇本初期來到電影公司手上時，上面是寫著《告別一舞》，這跟英文片名《The Last Dance》意思一致。

「生人都要破地獄，生人都好多地獄」這句對白，是子華跟導演交談時講出來，兼引用到戲中。（《破地獄》影片截圖）

港版戲名有過小插曲，原來電影打算到內地上畫時，關於戲名也發生了一段插曲。當初計劃到大陸上映前，有考慮參考《飯戲攻心》的做法，由於《飯戲攻心》是廣東話食字gag，內地觀眾未必明白，於是改了用戲中出現一首張學友的歌名《還是覺得你最好》做戲名，結果在沒太多宣傳下都大收一億。而《破‧地獄》都有考慮，而所選的是葉蒨文的一首《瀟灑走一會》。當然，最後並沒有用上，而這歌名只成為內地其中一句宣傳話句。