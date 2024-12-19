盧慧敏心痛謝嘉怡愛犬遭毒殺　「你唔做主人都得，但要做返個人」

電影《得寵先生》上映至今已踏入第三周，口碑載道，電影團隊連日來亦四出謝票答謝觀眾支持。昨日（18日）電影男主角鄭丹瑞（旦哥）、女主角盧慧敏（Amy）、導演兼編劇李志偉（Thomas）、電影剪接梁汶珊（Emily）和剪接顧問唐偉榮（阿Wing），到「伯大尼古蹟校園」，跟香港演藝學院電影電視系學生分享拍攝點滴以及電影細節。期間提到港姐謝嘉怡的兩隻愛犬慘遭毒殺時，Amy眼泛淚光表示：「你可以不愛，但你唔可以傷害...」

謝嘉怡有三頭愛犬，有兩隻慘遭毒死，另一隻亦有中毒狀況。（@ig 謝嘉怡Lisa）

另一愛犬斑點狗Leo已13歲。（@ig 謝嘉怡Lisa）

東張西望｜謝嘉怡愛犬食毒肉身亡 難過非筆墨可形容：真係好心痛

Amy於分享會後接受訪問，痛心表示近日收到很多私訊，有關謝嘉怡愛犬慘遭毒殺一事。事情更巧合地跟電影情節一樣，更令Amy感同身受︰「每一日喺不同角落都發生緊呢啲咁殘酷嘅事，而我哋未必睇到。動物義工、寵物主人其實都面對緊好痛、好殘酷嘅現實，呢個世界上亦有好多鄧悅娜（戲中動物義工）不停為狗狗去付出。」Amy引用電影對白再三呼籲大眾善待動物，她說：「『你唔做主人都得，但要做返個人』，你可以唔愛，但你唔可以傷害，因為我哋冇權咁做。」

Amy於分享會後接受訪問，痛心表示近日收到很多私訊，有關謝嘉怡愛犬慘遭毒殺一事。（電影公司提供）

謝嘉怡透露當時有的士載她們到寵物醫院，但抵達後醫院後Peachy已經沒反應。(節目截圖)

分享會上，Amy回想起電影的最後一幕，與旦哥於山頭上抱着小狗時真情流露淚崩時刻，她說：「劇本係冇嗰下流眼淚，頭兩個Take同埋試位時候，眼淚已經不停流，喺個心度發出嚟，的確係鄧悅娜經歷過嘅一啲傷痛。我以為一、兩Take就會完成拍攝，但有啲小失誤例如狗繩錯位，去到第四、五Take我有少少擔心會唔會喊唔到，但原來真係唔會，真係可以不停喊。當下嗰個鄧悅娜同Amy已經結合咗一齊。」

在戲中，Amy亦要經歷喪狗之痛。（《得寵先生》劇照）

而電影中旦哥與飾演「燒腩」的狗演員Little戴着頭罩並排坐的一幕，Thomas透露是旦哥即興演出，更坦承起初不喜歡這個安排，但後來有了新的解讀：「開頭嘅時候真係唔鍾意，因為覺得好跳。我定義佢哋兩個相濡以沫，同是天涯淪落人。佳叔同隻狗係同一物種，坐埋一齊，大家都係受咗傷。」旦哥直言畫面上是不合常理，但假如憤世嫉俗的火爆老人佳叔願意去做這件事，代表他與「燒腩」建立了深厚友誼。

電影中旦哥與飾演「燒腩」的狗演員Little戴着頭罩並排坐的一幕，Thomas透露是旦哥即興演出。（《得寵先生》劇照）

另外，剪接師阿Wing大爆戲中「燒腩」追車一幕，「偷用」了NG片段令畫面更為驚險。他說：「Action之後，Cut之前係一般認為要用嘅Footage，但呢套戲唔係，Action前嘅嘢我會用得着，Footage上係唔要，我偷咗嗰啲位用，變咗可以生多個危險位出嚟，我剪完出嚟佢哋覺得好啱用就採納咗。」Amy直言獲益良多兼有所啓發，說：「唔好俾個框框實，係關於創意，我都學到嘢。」