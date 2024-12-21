魚蛋妹自爆邊睇《嚦咕嚦咕》打麻雀　嚇親古天樂︰咁細個識打？

賀歲片《臨時決鬥》，今日（21/12）去到馬鞍山宣傳，導演麥啟光及主演古天樂負責率領一眾，齊齊穿上戲中拳館「鍾磊舍」團服出席，並與現場400位粉絲臨時決鬥猜皇帝。

導演麥啟光及主演古天樂負責率領一眾，齊齊穿上戲中拳館「鍾磊舍」團服出席宣傳活動。（葉志明 攝）

古天樂及梁詠琪在《臨時決鬥》中飾演兩夫妻，戲中有個女由《九龍城寨之圍城》中，飾演「魚蛋妹」的王尹菁飾演，一家三口接受訪問時，問到「魚蛋妹」喺學校係咪都玩猜皇帝，佢話校內成班男仔小息都玩︰「獎品就係打人一巴。」古生聽到覺得好驚訝︰「吓！呢個好玩好多喎，我細個都好小玩猜皇帝啦！（記︰咁會玩咩？）唔講得喎，哈哈……」

古天樂、梁詠琪與「魚蛋妹」王尹菁在《臨時決鬥》中飾演一家三口。（葉志明 攝）

問到冇見一排，有冇覺得「魚蛋妹」長大不少？古天樂︰「其實呢幾年都有同佢合作，但呢半年係明顯突然高好多，塊瞼都尖咗，牙尖嘴利就向來都係。」另外，古生在戲中都有動作場面，主要是跟張文傑（German）在擂台決戰︰「我哋打咗三日，男有男打，女有女打，German開拍無耐已經拉傷右小腿肌肉，所以全程都係就住就住打。」相對Gigi比較少打鬥場面，但都覺得開拍前操練都係好事，起碼減少受傷機會。

聽見９歲大的「魚蛋妹」識打麻雀，古天樂一臉驚訝。（葉志明 攝）

再聽見時下小朋友玩猜皇帝嘅獎品係摑一巴，更匪夷所思。（葉志明 攝）

提到賀歲片，又有古天樂梁詠琪同場，大家都想知二人有冇機會再拍一部以麻雀為題的賀歲片，延續《嚦咕嚦咕新年財》經典，不過就欠一個好劇本。古天樂︰「年年重播都好多人睇，最奇怪係年年都睇，睇咗90幾次，但呢套劇本真係好好，好難寫。我曾經都有諗過可唔可以再拍一部類似嘅戲，但真係好難。更難係本人完全唔識打麻雀，完全唔知佢哋做緊乜，到而家都唔識，」此時，9歲大的「魚蛋妹」，就自爆都有睇呢套戲，仲自爆邊睇邊打。「每次睇套戲，阿媽都會開副麻雀一齊打，我同阿哥都識打。」古生聽見都驚訝︰「你咁細個識打麻雀？！」

日前梁詠琪在劉德華演唱會中聽到《情深的一句》，表現激動仲眼濕濕。(影片截圖)

問到Gigi早前睇劉德華演唱會睇到喊，她表示聽到《情深的一句》就有點回憶湧現︰「見到華仔眼濕濕係一種情懷，見到古生眼濕濕又係一種情懷，大家都係男神。最近因為入戲，所以眼中都係得古天樂，大家識咗咁多年，佢又keep到咁fit，然後再望下自己，真係好傷心。」