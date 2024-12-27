破地獄｜破大馬5年來港片紀錄　內地票房與甄子丹《誤判》爭第一

由黃子華、許冠文、衛詩雅、朱栢康主演的電影《破‧地獄》，在香港破盡電影票房紀錄，而近月便開始進軍其他地方，包括中國及東南亞一帶，今日又迎來一項報捷，在馬來西亞上畫以來票房大收，大破自2020年香港電影在當地上畫的票房紀錄，更有機會挑戰由甄子丹主演《葉問4︰完結篇》於2019年創下的票房紀錄。而同一時間，電影在內地上畫已經破億，但同時又遇上甄子丹新作《誤判》，兩片數字緊貼咬緊，鬥得難分難解。



電影《破‧地獄》在香港破盡電影票房紀錄，而近月便開始進軍其他地方。（《破‧地獄》劇照）

甄子丹的電影例必有動作場面，亦成為國際語言，全球通行。（《誤判》劇照）

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日前，電影《破·地獄》在馬來西亞的發行公布好消息，指電影在當地刷新紀錄，票房勇破1,602萬令吉（約港幣2,776萬），榮登近五年來最高票房的香港電影。要以5年作界線，因為當地最高票房紀錄的港片，是2019年上畫，甄子丹主演的《葉問4︰完結篇》，累計票房達至3030萬令吉（約5,300萬港元），奪得馬來西亞電影史上最高華語片票房紀錄。不過電影在當地已上畫一個半月，看來已塵埃落定，難挑戰「宇宙最強」。

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電影《破·地獄》在馬來西亞票房勇破1,602萬令吉（約港幣2,776萬），榮登近五年來最高票房的香港電影。(網上圖片)

《葉問4：完結篇》在東南亞一帶橫掃所有票房紀錄，百鳴哥更表示曾收到當地院商在疫情期間來電，希望快快拍第五集，救救當地戲院業狀況。（《葉問4：完結篇》劇照）

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至於內地上畫方面，《破‧地獄》已經上畫14日，票房有1.58億人民幣，以電影題材會有文化差異前提下，表現已相當不俗。至於甄子丹新作《誤判》，在內地提早推出點映場（即香港的優先場），結果累積票房都有1.69億人民幣，而今日（27/12）更是正式上畫，相信票房數字會進一步拋離，保持「最強」之名。