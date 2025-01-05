誤判｜甄子丹片場狂爆粗片流出　兩位大哥客串一樣冇面畀照鬧

由甄子丹主演及執導的律政電影《誤判》，正在上畫。電影早前在網上發佈一條長達50多分鐘的製作特輯，有別過往的花絮片段，今次是無遮無掩的全紀錄，展現一眾演員最真一面。而表現最真的相信是甄子丹本人，全片有不少爆粗畫面，不單會責罵一班劇組手足，甚至兩位客串的大哥呂良偉同鄭浩南都慘被質。到底電影公司點解會發佈一條表現咁真嘅影片，背後原因又係咩？



甄子丹新作《誤判》，獲不少讚賞，尤其今次文戲武戲一樣精彩。（《誤判》劇照）

甄子丹在片場火氣相當猛，字幕的「你們完蛋」，廣東話是「你哋就大X鑊！」。（《誤判》製作特輯）

連環爆粗幕幕黑面

在這條製作特輯中，可以話見到甄子丹最真性情一面，將他在片場上認真的態度，火爆的性格表露無遺。其中最易觸動甄子丹的，是製作流程緩慢︰「而家三點喇（凌晨），唔該你哋快啲呀，唔係今日拍唔晒你哋就大X鑊！」、「如果我話再嚟，就唔使再睇Play Back，因為你而家係嘥緊好多時間」、「將啲咁簡單嘅嘢，又複雜佢，講幾廿萬次又要排過晒！」幕幕都黑口黑面，場面僵持。

這場街景，甄生嫌拍得冇城市感，斥罵劇組不如返片場拍好過。（《誤判》製作特輯）

對不滿意的鏡頭，甄子丹一次Play Back都不看，因為係嘥緊大家時間。（《誤判》製作特輯）

另一爆得最多粗口係甄子丹跟吳鎮宇對戲，呢場戲目的係要激起戲中吳鎮宇團火，但因為劇本張力未夠，於是二人在場即度即試，結果度出一場吳鎮宇挑戰「葉問」。「最好睇就係吳鎮宇突然走埋嚟，X你老X，你好X好打呀？隻揪！然後佢係對緊甄子丹，觀眾睇到會笑。」

知道要拍打戲，鎮宇都拉定筋︰「我要話畀你聽，我啲筋有幾X硬！」（《誤判》製作特輯）

跟鎮宇度這場戲，都興奮得不斷爆粗。（《誤判》製作特輯）

阿姐汪明荃來客串一角時，都搞笑地稱呼對方「丹爺」。（《誤判》製作特輯）

呂良偉鄭浩南都冇面畀

除了劇組人員，客串的演員都受到甄生的高壓挑戰，例如有一場有呂良偉與鄭浩南客串，但因為二人演出未夠出彩，冇為角色帶來驚喜，甄生都不禁動氣︰「究竟呂哥今次會點演，客串一日兩日咁短，畀觀眾有啲驚喜吖 ！你都係（指向鄭浩南）點樣可以畀觀眾驚喜，我唔想大家嚟到好似……雖然係幫手，我唔想大家嚟到圍威喂咁，我搵你哋嚟，係希望你哋出彩！」雖然呂哥與子丹份屬老友，但在片場上一樣無面畀。

雖然呂哥與子丹份屬老友，但在片場上一樣無面畀。（《誤判》製作特輯）

要求呂哥拿出真本領，畀驚喜觀眾。（《誤判》製作特輯）

隨後再話埋鄭浩南，希望大家演得出彩一點，鄭都聽到扁晒嘴。（《誤判》製作特輯）

呂良偉在戲中飾演江湖大佬，喜怒不形於色。（《誤判》製作特輯）

希望大家珍惜機會

藝人向來要贊形像，但點解官方會推出呢條製作特輯呢？片中有一段甄子丹跟劇組人員訓話，憶述自己由3000蚊月薪捱到今時今日，當中充滿好多機會畀大家去實習，但眼前所見香港電影已經沒落，冇乜機會再拍大製作，所以希望劇組所有人珍惜。甄子丹︰「其實而家甄生已經唔多理，我已經收X晒火，因為年紀大，我都唔係好想X人，因為自己都傷身……香港電影已經沒落，後繼無人，好難得有部大製作畀大家實習，畀機會去試，我們好嬲大家冇去珍惜。」

片中有一段甄子丹跟劇組人員訓話，眼前所見香港電影已經沒落，冇乜機會再拍大製作，所以希望劇組所有人珍惜。（《誤判》製作特輯）

就算是一個臨記，甄子丹都親身去教他做反應。（《誤判》製作特輯）

睇到最後，更見甄生在煞科當晚的一番對話，大家聽埋會有所領會。甄子丹︰「我知道喺我嚴厲的催促下已經好辛苦，心裡好可能日日鬧緊我……以後你會諗番起，甄生X你老X，咁X仆街，日日喺度鬧我，但我都希望喺有啲唔好嘅回憶，都諗番起，原來當初甄生都係想大家好，我相信呢部戲之後，大家都會提升咗一啲諗法或者創作空間。」