嚦咕嚦咕新年財｜劉德華大宅出租　4000呎月租XX萬體驗婆媳大戰場

經典賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》（2002），廿多年來一直成為大家過年時必定重溫之選，翻看次數直逼《家有囍事》。電影其中一個主場照就係由劉德華飾演，「麻雀大俠」的豪宅。近日有樓盤網出貼放租該大宅，實用4000呎6房5廁，月租50萬，所以你話讀書係幾咁緊要呢！

就係呢間大宅，靠「麻雀大俠」打麻雀贏番嚟。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

戲中見到大宅入夜的外貌。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

網站見到日間大宅原貌，而所見的就是婆媳大戰現場。（千居網站圖片）

《嚦咕嚦咕新年財》中，劉德華的飾演的「麻雀大俠」，其豪宅非常華麗，而且長期招呼朋友來開雀局。原來這個位於大浪灣道的大宅，最近放租，貼文中寫明實用4000呎，有6房5廁，叫價月租50萬。雖然一啲都唔平，但一見到廣告的相片，一幕幕場景都逐一湧現。

一睇到對白又湧出嚟︰「好彩你努力讀書出人頭地阿媽先有大屋住咋。」（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

「奶奶！你又誅我喇！」（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

最難忘一定是梁詠琪與黃文慧Bonnie姐的婆媳大戰現場，現實睇番都立即想講句︰「你要乜我打乜叫做鬆！你打乜我打乜先叫做誅！」，仲有最經典嘅一句︰「我呢啲老屎忽！」從相片對照劇照，除了天花的吊扇換咗，其他都高度保留原有味道，如果入住之後可以喺度打番場麻雀就爽喇！

雖然你未住過呢間大宅，但就係有種似曾相識的感覺。（千居網站圖片）

除了吊扇換了，其他基本上係保留原味。（千居網站圖片）

（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

而且大宅原來仲有泳池，由於電影未有拍到觀眾未必知道。至於屋內的裝修，已經全數翻新，跟戲中充滿90年代貴氣的環境，已完全不一樣。不過有機會入住的話，都可以坐喺大廳，飲住利賓納慢慢歎下。

內部裝修唔同晒。（千居網站圖片）

屋內的裝修，已經全數翻新，跟戲中充滿90年代貴氣的環境，已完全不一樣。（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）

你話讀書幾咁緊要呢！（《嚦咕嚦咕新年財》影片截圖）