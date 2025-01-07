金像獎2025｜古天樂力撐林峯做影帝　退守男配令提名名單起變化

《第43屆香港電影金像獎》日前公布將於今年4月27日舉行，而踏入新一年，大會已向一眾合資格選民，寄出一份《2024年度香港正式公映電影片目》，讓會員投選出每個獎項的心水，成為今屆各大獎項的提名名單。今年其中一個競爭最劇烈的獎項「最佳男主角」，大家都在盤算到底會否由許冠文《破‧地獄》大戰同片的黃子華、劉青雲《爸爸》及古天樂《九龍城寨之圍城》時，古天樂一個決定，將改變兩大獎項走勢。



《九龍城寨之圍城》在去年5月上畫，成為香港影史第二部票房破億電影。（《九龍城寨之圍城》劇照）

林峯在戲中的演出令人刮目相看，亦成功一洗「亞太區最受歡迎男歌星」之名。（《九龍城寨之圍城》劇照）

每年寄給會員投票用的《2024年度香港正式公映電影片目》，除列出去年正式上映的電影，還有按電影公司意願，安排一眾演員競逐各大獎項，包括男女主角、配角及新演員。電影《九龍城寨之圍城》，古天樂飾演的龍捲風是城內話事人，面對以洪金寶飾演大老闆的外來勢力，有別於以往的電影，古天樂在中途犧牲自己，以力保城寨四子，力保城寨居民，場面震撼。

《九龍城寨之圍城》有口皆碑，更成就出「城寨四子」。（《九龍城寨之圍城》劇照）

如果按戲份佔比，古天樂絕對有資格以男主角身份候選，不過從《2024年度香港正式公映電影片目》上所見，電影公司就安排他退守到男配角，跟洪金寶、劉俊謙、胡子彤等人一齊競逐男配角，孤注一擲將男主角位置留給林峯，既希望成就他首度入圍金像獎最住男主角之列，更望可一戰影帝寶座。

《九龍城寨之圍城》將男主角一名，只留給林峯，其他人全數撥入男配角。（讀者提供）

郭富城在戲中飾演殺人王陳占，都非常搶眼，同時他在《臨時劫案》的哨牙大賊，都有機會提名影帝。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

古天樂此舉的確有「龍捲風」典範，將自己的名利放到最後，目的是成就下一代。不過此舉同樣令男配角提名起了微妙變化，單計《九龍城寨之圍城》，便有十位演員有資格候選男配角，連同一直被睇高一線，有機會爭男配角的《破‧地獄》朱栢康、秦沛、《爸爸》飾演兒子的新人蘇文濤，這個變動令實果更添變數，更具吸引力。