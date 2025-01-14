王星被賣豬仔︱愛國鐵漢無辜中槍　遭網民圍攻留言：應該你救回來

中國男演員王星近日被誘騙至泰國參與拍攝，期後被詐騙集團帶離泰國境外、「賣豬仔」至緬甸，日前終於獲救返回中國。王星事件在中國引起風波，在內地網民在微博上討論不斷，近日竟有網民湧入「銀幕愛國鐵漢」吳京的微博裡留言，要求吳京將「出動營救」落入詐騙集團手中的中國人，讓吳京無辜中槍！

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

王星被「賣豬仔」在中國內地掀起風波。（視覺中國）

「愛國鐵漢」吳京竟因為王星事件無辜中槍。（視覺中國）

吳京近年先後自導自演《戰狼》系列及主演《長津湖》系列電影，為銀幕上首屈一指的愛國鐵漢，吳京在電影中勇猛果敢、彰顯國人驍勇善戰的形象一直深入民心，但似乎不少內地觀眾「入戲太深」，紛紛要求吳京出手，不斷在吳京的新年恭賀帖文下留言：「你的同行被綁到妙瓦底了，應該是你救回來的吧，雖遠必誅！」「雖遠必誅，出來說句話呀！」

一部《戰狼2》，大收56億人民幣，為吳京奠下一哥地位。（《戰狼2》劇照）

《戰狼》系列由吳京自導自演。（《戰狼》劇照）

網民出征吳京，亦包括要求吳京發言：「電影裡吊炸天，現實中連屁都敢放一個，這個事件怎麼不見你發言呢？」「你不是很厲害嗎？那你去KK園區，看看你能救多少人回來，別天天演一些離大譜的角色！」在網民留言中，雖遠必誅一詞來自吳京自導自演作品《戰狼2》，劇情中吳京飾演的男主角一句「犯我中華者，雖遠必誅」讓國內觀眾熱血沸騰，因此成為吳京膾炙人口的愛國金句。

網民留言「雖遠必誅」一詞，來自吳京自導自演作品《戰狼2》，劇情中吳京飾演的男主角一句「犯我中華者，雖遠必誅」。（《戰狼2》劇照）

吳京的愛國鐵漢形象，似乎令內地觀眾入戲太深。（《戰狼2》劇照）

網民實在入戲太深。（吳京微博截圖）

在入戲太深的觀眾外，不少網民亦趁機會大開玩笑，希望吳京延續戰狼系列，笑言王星事件正好啟發新題材，留言提議：「愛國哥，新電影題材來了：《護照3：逃出妙瓦底》」「戰狼3：血戰妙瓦底」而網民提到護照，全因中國護照能夠在免簽證便利下出遊緬甸妙瓦底，不少網民亦乘機借題發揮。

不少網民更笑言吳京能夠延續《戰狼》系列，以王星事件及相關詐騙集團的事件為藍本。（視覺中國）