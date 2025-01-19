陳慎芝專訪｜《竊聽3》驚動上海仔有手尾　一句披露星爺基哥關係

人稱「茅躉華」的陳慎芝，入過黑社會又染上9年毒癮，後來決心改過到戒毒所戒毒，遠離江湖，轉輾去到麥當雄旗下的電影公司擔任籌備工作。雖已非江湖中人，但在圈中仍是面子十足，是出名的「拆彈專家」，社團間的磨擦都找他做和事佬。而他的拆彈技，就曾經替影帝劉青雲解圍。



鳴謝場地︰Studio Meta

陳慎芝雖退出江湖，但江湖人士仍予他幾分面子，尤其與人稱上海仔的海哥最熟絡。（麥超億 攝）

《竊聽3》角色造型成熱話

提起江湖中人士上海仔（郭永鴻），又稱上海哥，大家都不會忘記那個標誌性髮型。2014年，電影《竊聽風雲3》由劉青雲、古天樂、吳彥祖主演，講述鄉紳爭於新界奪土地的故事。戲中部分角色造型，都有參考不少真人創作，例如劉青雲就是參考了鄉事委員會主席侯志強，而方中信就以一個冬菇頭，影射上海仔。

陳慎芝專訪｜見證九龍城寨人間地獄 「狗同老鼠都有毒癮」

有指戲中劉青雲造型，是參考了鄉事委員會主席侯志強。（《竊聽風雲３》）劇照

上水鄉事委員會主席侯志強。（資料圖片）

劉青雲跟上海仔撞到正

觀眾看得過癮，青雲更憑此贏得金像獎最佳男主角，那麼當事人呢？到底會否有異議，還是暗中不爽？而正當青雲為電影《毒‧誡》做準備，要向原型人物陳慎芝交流取經之際，某日竟與上海仔在會所撞個正。

陳慎之︰「那次因為要拍《毒‧誡》，劉青雲要跟我聊天，學習神態和搜集資料，期間海哥（上海哥）打電話給我，我說正在會所開會，他二話不說說要立即過來。」殊不知海哥一來便跟青雲撞個正，他一見面便開始罵︰『《竊聽風雲》呀，未得我同意呀，乜乜乜……』」雖知扮演對方的並青雲本人，但作為現場唯一的《竊聽3》代表，這刻青雲似乎要硬食。

綽號「上海仔」郭永鴻在2012年特首選舉期間，因出席流浮山小桃園酒家飯局而成名。（資料圖片）

方中信一副黑超，一個冬菇頭，十足十上海仔的標準造型。（《竊聽風雲３》）劇照

未知當時如果上海哥巧遇的是方中信本人，又會怎樣。（《竊聽風雲３》）劇照

一句說話成功拆彈

就在這時候，華哥再次展現「拆彈專家」這封號，並非浪得虛名，立即跟上海仔說︰「不要生氣，你記住，方中信飾演你是好事，如果找八両金演就氣死你！他說又對啊，對對對。」就是這個笑話，令原本僵持的局面瞬間緩和，氣氛一轉變成談笑風生。「大家坐在一起聊天，海哥還打趣問他是不是中國人？像個菲律賓人呢？」

陳慎芝「拆彈專家」這封號，並非浪得虛名。（麥超億 飾）

一句︰「方中信飾演你是好事，如果找八両金演就氣死你！」成功令海哥順番條氣。（麥超億 飾）

雖然事件順利解決，但問到當時青雲的反應是否很害怕，華哥都默默點頭︰「他真的驚，青雲是一個很單純的人，你見海哥一來就有成隊兵，真的會驚。不過我知道上海哥不會動的， 因為我在現場，怎說都不會動。」只是經過此事，華哥向業界給予一個忠告︰「應該事前要打聲招呼，他好地地一回事，不好時要來打擾你怎算？」

華哥與基哥一世兄弟，在對方最後日子，也當他的證婚人完成婚禮，了結心願。（影片截圖）

難忘好兄弟李兆基

已故演員李兆基，跟華哥是對出生入死的好兄弟，更一直視他為親弟弟般看待，圈中哪位對他好對他差，他都一一在心中。而在基哥得肝癌的最後階段，華哥都一直陪伴左右，還替他做證婚人，了結一個心願。

基哥李兆基，晚年得肝癌，華哥憶述臨走前，慶幸仍有幾位好朋友關照他。（視覺中國）

回想基哥臨走前的日子，華哥都連番慨嘆，慶幸還有幾位好朋友在身邊陪伴︰「一個是劉寶賢導演，很照顧他，另外張文慈也好關照，我更加不用說，跟他無計的。他都硬淨的，只是我最喜歡拆穿他的大話。」原來有次記者問到基哥得肝癌後，怕不怕捱不過，他仍一貫霸氣回應︰「當年兩條槍對住我都未怕，現在有肝癌怕甚麼?」及後記者問到華哥當時的情況，他又不掩飾老實回應︰「那次我都在場，他偷車我把風，兩個軍裝對著他都沒開過槍，便已舉手投降。」實況的確跟基哥的版本，甚有差距。

在電影《毒‧誡》中，林家棟飾演的喇叭，角色原型正是李兆基。（《毒‧誡》劇照）

華哥一直關照基哥，就連他的感受都一一在心中。「我離開麥當雄公司晶哥（王晶）便致電我，叫我過去幫手，我說多謝了，但不要了，因為阿基已經在幫你，不想令巳弟不快。」原來華哥深知基哥的作風，他想出來的所謂絕橋，自己多數不認同，所以有自己在場時，基哥都會顯得無癮，於是決定不一起工作，寧願有需要時才出手相助。

李兆基有段時間都多與周星馳合作，包括《食神》、《行運一條龍》、《喜劇之王》等。（《食神》電影截圖）

一句披露星爺與基哥關係

除了跟晶哥合作，基哥都有段時間多拍周星馳的電影，包括《食神》及《喜劇之王》，問到基哥可有提及自己跟星爺之間的關係，一直健談的華哥頓時面色一沉，亦不想多言，只冷冷掉下一句︰「一般，這個人永遠都是一般，講完！」雖再作追問，但華哥也不願多提，最後只回應多一句︰「我們有一句說話，恭喜發財！他千萬不要發霉，因為他發霉後沒有朋友。」