姜皓文無懼市道差︰觀眾口味估唔到　太太殷寧首當監製淚灑首映

由姜皓文與太太殷寧首當監製炮製的賀歲電影《哈哈哈新年喜戲》，將於本周四（6/2）上映，今日（4/2）舉行首映禮，太太殷寧在接受訪問期間，一時感觸落淚。而姜皓文亦坦言製作過程條路好難行，好多事發生。對於今年賀歲片票房表現不濟，作為第二輪上畫的《哈哈哈新年喜戲》，黑哥坦言唔驚得咁多。



姜皓文太太殷寧接受傳媒訪問時，一時感觸落淚。（葉志明 攝）

姜皓文與太太殷寧接受訪問時，表示整個過程都非常艱難，太太更覺得見到作品上畫，有如生個小朋友出來般，「所以情緒係會波動一啲！」姜皓文直言最難是身兼多職，既是監製又是演員，更要一人分飾兩角，所以很多製作上的事情，都交予太太處理。「其實我係心痛老婆，佢係最辛苦，佢由咩都唔識開始問我哋，到開始可以策劃成件事，佢真係好叻！」身旁的太太聽見都心甜。

兩公婆笑言工作上不時有吵架，鬧到後期已經不想再鬧。（葉志明 攝）

同樣地，殷寧表示見到老公馬不停蹄去做宣傳時，自己同樣心痛，更明白對方情緒會比較波動，所以期間都比平時包容他。問到二人要在同一部戲工作，會否經常吵大鑊？姜皓文直認不諱︰「有呀！片場拗到火紅火綠，直頭嬲到係各自返酒店啦！但返到酒店又會問番對方︰『今晚食乜呀？』又冇事，到後來都已經鬧到唔想再鬧。」

兩公婆在台上都表現恩愛。（葉志明 攝）

今次是黑哥首次當監製，他自覺今次是一個機會，讓自己一個轉型機會，最開心是電影在馬來西亞上映後反映很好。不過日前香港票房公司公布今年的賀歲檔票房表現大不如前，對黑哥而言，會否擔心電影在香港上映的表現。姜皓文︰「我覺得冇壓力，因為觀眾口味係估唔到，每部戲都係電影人嘅心血，唔會話係想拍套差片或爛片，只係唔啱你口味。」而姜皓文就自評作品有101分，太太殷寧更給予200分，很感激不少人幫忙才令作品完成。