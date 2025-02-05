Lily Collins宣布透過代母誕女惹批評　丈夫出面護航獲網民讚高EQ

現年35歲的Lily Collins是英國殿堂級歌手Phil Collins與上流社會名媛Jill Tavelman的女兒，並以童星出道，參演過不少大熱電影，近年憑首次監製兼主演Netflix的大熱劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）而再度爆紅。日前宣布與導演丈夫Charlie McDowell透過代母誕下女兒Tove Jane McDowell，隨即引起熱議。

Lily Collins近年憑首次監製兼主演Netflix的大熱劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）而再度爆紅。（IG圖片）

Lily Collins宣佈透過代母誕女後，引來部份網民對代孕作出強烈批評，針對這些負面評論，Lily Collins的丈夫Charlie McDowell出面回應，並在太太的帖文留言：「旁人不必知道代孕媽媽的理由或動機，希望大家能對這位新生兒少說些不好的話。因為寶寶剛剛大便，需要換尿布了，決定在此打住。」獲得不少網民讚賞高EQ。

Lily宣布透過代母誕女Tove Jane McDowell。（IG圖片）

消息傳出後，Lily Collins的帖文獲得了超過220萬讚好，更有粉絲指代孕是某些女性克服健康問題後，建立家庭的一種合法方式。而Lily Collins過去曾在訪談中表示，克服飲食失調的原因是想誕下孩子，而兩夫妻二對代孕的取態，獲得大部分粉絲的支持。