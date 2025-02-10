唐探1900｜周潤發傷感港片步入寒冬 「市場係好現實好殘酷」

由黃寶強、劉昊然主演，周潤發特邀主演的電影《唐探1900》，在內地大收28億人民幣，亦是中國電影史上首個破100億票房的系列電影。今日（10/2）在香港舉行首映，主創團隊全體亮相。

周潤發聯同兩位演員黃寶強與劉昊然，出席香港首映禮。（葉志明 攝）

周潤發聯同兩位演員黃寶強與劉昊然，出席香港首映禮。（葉志明 攝）

電影成為今年內地賀歲檔，真人電影票房冠軍，反觀香港今年的賀歲片表現不濟，對此發哥都希望觀眾多多入場支持。周潤發：「視乎香港觀眾對呢部戲嘅信心，要睇一定入嚟睇，唔睇都冇辦法。」

周潤發談起香港電影步入寒冬都表示傷感。（葉志明 攝）

不少業界人士都宣稱香港電影已步入寒冬，發哥對此都表示傷感。「我哋講番以前80年代，因為東南亞都有好多外埠票房返來，可以支持本土拍大製作電影。後來韓國、台灣、馬來西亞、越南都拍到屬於自己嘅電影，唔需要香港呢類外語片。產量由以前300幾部，到而家得番廿幾部，我覺得係有啲傷感嘅，市場係好現實好殘酷，少咗資金題材自然會窄，好多時冇政府資助都好難開戲。」

周潤發談起香港電影步入寒冬都表示傷感。（葉志明 攝）

最後發哥也鼓勵一眾從業員：「呢條路係艱辛，要一步一步經營番係要好長時間，勉勵之。」問到發哥可有留意到新一代演員哪位比較突出？「我老友（阮惠源）個仔，梁舜燕個孫阮浩棕，其實電視台有好多好演員，但冇機會發揮。」