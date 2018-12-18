【跳入蜘蛛宇宙】女蜘蛛俠漫畫情勁節獵奇　竟與「綠魔」不倫產子

手上握有超級英雄版權的電影公司，都羨慕並仿效Marvel影業的《復仇者聯盟》（《Avengers》）電影，DC電影宇宙的《正義聯盟》（《Justice League》）是一次令人殘念的嘗試，但很少人意識到，Sony Pictures最近在12月13日上映的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（《Spider-Man: Into the Spider-Verse》），其實這也是一次《復仇者聯盟》風格的測試。

這部電影裡有幾位從未在大銀幕出現過的蜘蛛俠，他們分別來自不同的平行宇宙，這代表著蜘蛛宇宙的更多可能性。而當「她」出現在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》的預告中時，無疑地是令人激動的一刻：不管你要叫她「Spider-Gwen」、還是「Spider-Woman」、或是「Gwen Stacy」。毫無疑問地，她已經是這幾年最紅的蜘蛛俠版本之一。

「Spider-Woman」（漫畫截圖）

純潔又叛逆的Spider-Woman

你很容易注意到Spider-Woman，因為在眾多平行世界的蜘蛛俠裡，只有她膽敢不把紅藍油漆往身上潑：她的造型一身純白純黑，但兜帽造型卻又有一種瀟灑。純潔又叛逆，這兩種看來非常不搭的氣質，同時存在於Gwen Stacy身上，這正代表著這位經典漫畫女主角的成長過程，更代表著所有漫畫女主角如何與時俱進的偉大演變。

時間回到1965年，美麗的Gwen Stacy在Peter Parker世界裡出現，她不只美麗，她還善良又溫柔，對了，她還主修理科，但我想這不是你感興趣的資訊。因為Gwen就是60年代漫畫裡最典型的女性形象：百分百完美的女朋友，男人都想得到她，而她最深的心機只不過是向不同的男人獻媚──以勾起她真正瞄準的愛情獵物的忌妒之情。

「Spider-Woman」（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

她在校園裡的綽號是「美麗女王」（Beauty Queen）、她就是草莓蛋糕上那塊大草莓，你無法不注意到她，你滿心期待地咬下一口，卻發現味道有點單調，猶豫著要不要繼續下去。

這是60年代Gwen Stacy的困境，編劇Stan Lee──阿彌陀佛──與畫家Steve Ditko打造了一位迷人女子的身影，卻不太知道該拿她怎麼辦。她就像個完美的紙娃娃，她身上沒有更多可作為題材的個性或身份設定，她在故事裡存在最大的目的，就是讓Peter Parker成為她的新男友，但她在漫畫裡最終的地位，也僅是Peter Parker的首位正宮女友而已。

Gwen Stacy是Peter Parker的首位正宮女友。（漫畫截圖）

你可以看到後來的漫畫《Ultimate Spider-Man》裡為她增加了一個富家千金的設定，藉此與窮小子Parker產生戲劇上的衝突。你可以發現這種設定也沿用到了電影《蜘蛛俠：驚世現新》（《The Amazing Spider-Man》）裡。

Emma Stone飾演Gwen。（劇照）

最終還是逃不過一死

最終，正如那些年可憐的其他漫畫女主角一般，淨演些愛情三角戲的Gwen被推上了絞刑台：她被設定了淒慘的死亡下場，用來激化蜘蛛俠與綠魔（Green Goblin）之間的血海深仇。Gwen就在英雄與惡魔的戰鬥之中，一次理應不失手的救援中，意外地死去了。悲慘的是，這起很明顯就是要讓她死的事件，卻反而真正地捧紅了Gwen，將她化為蜘蛛俠漫長歷史裡一滴永不乾的眼淚。

漫畫《Spider-Gwen》封面（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

對後世的漫畫家們更是一種便利的啟示：要如何讓男主角成為英雄？讓他的女友被壞蛋殘忍殺害、然後塞進冰箱裡，讓看到這一幕的他，咬著牙流著淚衝向正義的道路，而且永遠不可能回頭。這些被暱稱為冰箱女郎的正義祭品們──這殘酷的冰箱劇情來自90年代的《綠燈俠》（《Green Lantern》）漫畫──，通通都要叫Gwen一聲祖師母。多年來，仍然有熱情的粉絲，對這種草率又廉價的死亡安排忿忿不平。

Emma Stone飾演Gwen。（劇照、漫畫截圖）

這種數十年的殘念，促使長大後成為漫畫編劇與畫家的前粉絲們，一步一步地改造Gwen Stacy。在《Ultimate Spider-Man》裡Gwen的性格更加激化，她怪罪蜘蛛俠是導致父親之死的元兇，甚至對他舉槍相向──在原始版本裡，Gwen只有因為過度傷心而遠走歐洲──當然，這也導致她的命運更加殘酷：這次不是疑點重重的墜橋死亡，她遇上了殘暴的共生體「屠殺」（Carnage），被鮮紅的異形吞噬，吸乾了全身精氣變成木乃伊。

慘、慘、慘！（漫畫截圖）

直到這次，她不再是受者

但是要等到偉大的編劇Jason Latour和畫家Robbi Rodriguez，他們真正翻轉了Gwen Stacy永恆受害者的形象，在《Edge of Spider-Verse》裡，黑白相間的新蜘蛛女郎現身了，曼妙的身材只是基本，她在自己的宇宙裡，取代了Peter Parker並走上了他的命運，但Gwen與Peter的個性有著明顯的差異，Gwen更有動力，不像Peter常常迷惑於優柔寡斷。

「Spider-Woman」（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

這是Latour的點子，這位1977年出生的編劇兼畫家，甚至是在Gwen第一次從大橋上墜下死亡後才出生的。他從小就讀過這個故事，知道她是那具被用來推動劇情的美麗屍體。而他很意外等到他長大進入漫畫界後，竟然沒有人想過去挖掘Gwen身上更多的可能性。美漫迷們，回想一下漫畫裡甚至安排過，Gwen與綠魔有過不倫產子的詭異橋段，這不免讓人感嘆為何她總是受到糟蹋。

「Spider-Woman」（《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照）

但是Spider-Woman的故事可不一樣了，在Latour的安排與Rodriguez的設計下，這次她是真正的主角：Gwen Stacy被輻射蜘蛛咬到後擁有了蜘蛛能力，但她更著迷於與同學Mary Jane合組的搖滾樂團「The Mary Janes」，因為她的能力讓她成為更靈巧的搖滾鼓手。

Gwen Stacy被輻射蜘蛛咬到後成為更靈巧的搖滾鼓手。（漫畫截圖）

Peter之死

不懂什麼「能力越大責任更大」的Gwen，有時還得拯救她懦弱的同學Peter Parker免於霸凌，但霸凌對Parker的影響超乎想像，他開始自行開發強化肉體的血清，這卻陰錯陽差地讓Peter成為了蜥蜴人，Gwen只好動手阻止Peter，但在對戰中，血清卻同時摧殘著Peter並導致Peter死去，當他死在她懷中，讓Gwen立志將把自己的超能力用在正道之上。可是一名學生之死，也同時讓大眾把憤怒投射在這位神秘白衣女子身上，她成了被追捕的對象。

左：變身蜥蜴人 右：Peter死前的遺言：「我只是想變得跟妳一樣特別……」（漫畫截圖）

這真的是一次完美的翻轉，在這一刻身份互換：50年來的始祖冰箱女郎，現在變成了正義英雄。而儘管Peter Parker現在反過來變成了用死激勵Gwen的那具屍體，但描寫他為了反抗霸凌而自尋出路的作法，也比以前的冰箱女郎來得有創意多了──至少他為自己的軟弱做出了一次以死為代價的反抗。

Gwen Stacy的新生

翻轉之後，Spider-Woman的故事似乎比起Peter Parker的故事更有趣，首先，現在追捕她的人可不是某個警察局長，而是身為她親生父親的那位警察局長；她與Mary Jane、Betty Brant這些以往都僅被稱為「Peter女友」的女性角色們，合組搖滾樂團的想法也很有趣。對已經從小看Peter到大的《蜘蛛俠》讀者們來說，Gwen的出現令人熟悉又感到新鮮，而且又不是照本宣科地把Peter變成女性便算數。

媒體認為她是殺害Peter的兇手。（漫畫截圖）

在Peter隨著數十年的出版歷史而變得更多疑、更憂鬱與更……無趣時，新生的Gwen Stacy卻似乎像是最早Stan Lee筆下的那位Peter Parker，她喜歡拌嘴、充滿好奇、不用談什麼正義，因為她個人的問題已經比山還高：媒體討厭她、樂團需要她、警方追捕她、還有緊張的父女關係。

「Spider-Woman」成女性新英雄代表人物之一！點圖欣賞更多劇照▼

+ 3 + 2

但是沒問題的，最重要的，讀者們愛死Spider-Woman了，女孩們找到一個自身能模仿的英雄對象，她不需要男人拯救，同時她還是個可愛又潑辣的搖滾妹。女性coser們立刻在各大漫畫展上展示她們各自詮釋的Spider-Woman版本，爭奇鬥艷好不熱鬧。

EkkoTohrez（網上圖片）

男孩們喜歡Spider-Woman、女孩們想成為Spider-Woman。這下，你知道我一開始為什麼會說，Spider-Woman在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》裡出現是令人激動的一刻了：這位在漫畫市場上已經大受歡迎的女性新英雄，將在大銀幕上魅惑天下眾生……

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》爛蕃茄滿分！點圖欣賞更多精彩劇照▼

+ 16 + 15 + 14

延伸閱讀：

你知道嗎？奇異博士原本是會在《蜘蛛人：新宇宙》中客串登場的……

陶比麥奎爾現身？多重宇宙觀《蜘蛛人：新宇宙》最新預告裡有超多你熟悉的初代蜘蛛人劇情

【本文由「電影神搜」授權轉載。】