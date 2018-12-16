【龍鳳鬥】劉德華鄭秀文深深愛一次　《如果我有事》死守愛的承諾

香港電影《龍鳳鬥》於2004年上映，由杜琪峯導演，劉德華和鄭秀文主演，更是「鐵三角」杜劉鄭三人繼《孤男寡女》和《瘦身男女》後合作的第三部作品。在三套電影中，都各有一首經典主題曲，包括《感情線上》、《終身美麗》和《如果你有事》，按傳頌度，《如果你有事》無疑是較低的，但當中蘊含二人的情感關係，不再是卿卿我我沒有你不可的層面，而是昇華到生離死別，將先離開的視為慶幸，替遺下要隻身面對孤獨的另一半感到遺憾。 此片的主題曲其實有兩首，一首是以劉德華角度出發的《如果我有事》，另一首則是以Sammi角度出發的《如果你有事》，均是林夕填詞作自我呼應。在看畢電影後，細看兩首歌詞作相對，似是電影的延續，為二人往後的狀況補遺。

看完《龍鳳鬥》再聽晒兩個版本的主題曲《如果你（我）有事》一定會有更大感觸。（網上圖片）

劉德華版本：

我怕沒有這運氣

一生一世有我便會有你

因此太著意去逗你歡喜 好給你回味

我也願意信命理 看註定誰先走 是誰未到期

無恙的你 病發的我 唯有累你

鄭秀文版本：

我已沒有這力氣

一生一世要撐下去缺乏你

精心計盡了算盡了生死怎可以逃避

你接受了信命理 愛昨日仍有效突然又過期

狠心的你 亂了的我 仍怪著你



我也願意信命理，看註定誰先走

戲中，劉德華因為患病，自知時日無多，但又不想Sammi面對這個事實，於是在僅餘的時間下，除安排好一切身後事，將所有財產轉移到她名下，更設計一場大龍鳳，好讓Sammi誤以為自己一直在世上。電影來到這幕，一刻反轉整個故事，由輕鬆耍花槍式談情，變成真心為對方設想的愛惜。一息間會被劇情狠狠地衝擊倒下，然後再聽到「我也願意信命理，看註定誰先走，是誰未到期，無恙的你，病發的我，唯有累你」和「你接受了信命理，愛昨日仍有效突然又過期，狠心的你，亂了的我，仍怪著你」時，就會覺得，人真的好脆弱，永遠不會知道自己何時離開世上，但當你是某人的寄託時，只好用盡一切自己的辦法去令他／她好受一點。

在現實家庭，不少人失去了一家之主後，作為妻子、媽媽很多事情都要由頭再學，獨自擔起大樑，一人拼搏。而劉德華的角色就是在擔心她要獨自面對。（網上圖片）

劉德華版本：

如我若有事你會很寂寞

你獨個行樂怎可快樂

你沒我的運氣能先走 畢竟能早登天國

但我若有事 你要孤獨做人就從頭再學

學習到天邊海角 一人拼搏

你這主角 沒有配角

鄭秀文版本：

如你若有事我會很寂寞

我獨個行樂怎可快樂

我沒你的運氣能先走 畢竟能早登天國

但你若有事 我要孤獨做人就從頭再學

學習到天邊海角 一人拼搏

我這主角 沒有襯托

如我若有事你會很寂寞

不過最令人有更深感受的，必然是副歌這一段，一句「如我若有事你會很寂寞」和「但我若有事你要孤獨做人就從頭再學」，對於兩夫婦來說，長期的相處和倚賴，會令到各自失去一些技能，因為身邊的他／她總會在旁幫助你，兩個人總比一個人好，正是兩個人可以互補不足，取長補短。但當劉德華因病離開了Sammi後，她變得寂寞、不懂快樂、更要自己一個人去學習和拼搏，其實這也是現實中夫婦的寫照。

電影滿一份歐陸風情，這味道不是來自到外地取景，而是全片的節奏有種悠閒，就似看著二人生活點滴一樣。（劇照）

情節有如你我日常

劉德華、鄭秀文與杜琪峯這組合，通常會令人想起他們的都市愛情三部曲，由《孤男寡女》的輕鬆愛情小品，到《瘦身男女》的爆笑式放題，觀眾會對這組合連繫上笑。於是當年不少人入場看《龍鳳鬥》後第一個反應是︰「都唔好笑！」事實上這部作品是深深體會到這個組合的默契，對白的交流很自然，表面在互鬥，但其實當中很有愛，尤其每次Sammi自以為勝券在握時，但最後都被劉德華反將一軍的情節，竟然有份甜。雖然兩位是賊公賊婆，但二人的鬥法，其實跟你日常與另一半搶被冚、爭廁所、食最後一件雞翼的道理都是一樣，贏不是重點，輸了也是甜。