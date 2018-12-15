麥浚龍被遺忘之作　《保衛戰隊之出動喇！朋友！》其實係超英片

麥浚龍Juno未做導演前，其實都係一個演員，雖然作品不多，但大家都應該記得他在《破事兒》中，飾演鍾欣潼的老公，由車房仔做到大老闆的飛鷹。 其實Juno都有做過主角，今次介紹的就是由黃精甫執導，鄧麗欣、曹格、溫超（即有段時間大熱的A貨星爺）主演的《保衞戰隊之出動喇！朋友！》（2011），今時今日睇番，仲驚喜發現原來有位影帝級人馬飾演終極大佬。

70後的朋友，點都有睇過卡通片《宇宙大帝》吧！雖然這個模型並非原品，但設計大致相同。（劇照）

電影開拍時名為《小雙俠》，這是取材自80年代一套日本動畫的名字，但看過該片的，便發現戲中向日本動畫致敬的，應該是《宇宙大帝》，一個講三個機械人合體殺敵，保衛地球的故事。電影更用了張國榮主唱的主題曲《宇宙大帝》作主題曲。至於戲名《保衞戰隊之出動喇！朋友！》點解要改到咁撓口，原來是導演黃精甫意思。

《保衛戰隊之出動喇！朋友！》是一部小本製作，但看出將不少兒時情懷注入。（影片截圖）

這是黃導對卡通片《宇宙大帝》的回憶，因為三位主角每次出動都會大叫一聲︰「出動喇！朋友！」所以特意將這句對白放入戲中，並成為戲名。黃精甫之前的執導作品有《江湖》、《阿嫂》，後來亦有跟麥浚龍合作過《復仇者之死》，電影與Marvel冇關，反而是有AV界天后蒼井空做女主角。

戲中會有不少幻想場面，例如「宇宙大帝」會現身鼓勵Juno。（劇照）

林家棟飾演的反派，兇狠非常，極度危險。但最後當然是被正義擊倒啦。（劇照） 麥浚龍在戲中叫李小雙，自小便有一份正義感，但因為爸爸（林嘉華 飾）在一次阻止罪案發生時被擊斃，令他動搖過來，甘願在茶餐廳當個小伙計。後來在性格戅直的朋友大鵬（溫超 飾）慫恿下，實現了兒時夢想，成立保衞戰隊。兩名小子原意是保衛地區和平，殊不知誤打誤撞下，牽涉到黑幫組織松本集團，除認識到太子女安妮（鄧麗欣 飾）， 更得罪了集團保安主管鄺盛，而這大反派就由影帝林家棟飾演。此人心狠手辣，為上位，銳意殺掉老闆及自己同僚。要一名地區小英雄對抗黑幫大佬，似乎強弱懸殊，幸得小雙有曹格飾演的警察暗中保護，才令這位外賣仔一夜間成為超級英雄。