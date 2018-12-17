【復仇者聯盟4】羅拔唐尼拍廣告爆劇情？　鐵甲奇俠命運有得估

《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame，下稱《復仇者4》）的初回預告日前終於曝光，其中一個最令影迷關心的情節是，流落太空的「鐵甲奇俠」究竟能否返回地球？片中的他錄下遺言留給摰愛「小辣椒」，令不少粉絲心碎。 《復仇者4》的相關劇透一直傳個不停，想不到連演員代言廣告都可以爆劇情！飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）代言的汽車品牌廣告，疑透露鐵甲奇俠在《復仇者4》的下場，究竟係咩一回事？

羅拔唐尼拍Audi廣告竟意外劇透？（影片截圖）

在《復仇者4》的預和中，鐵甲奇俠疑獨自流落太空，在太空船中已缺水缺糧4日，生命懸於一線，影迷都在猜測究竟鐵甲奇俠如何重返地球，甚至有粉絲去信美國太空總署，要求派人去拯救這位超級英雄。

日前公開的《復仇者聯盟4》預告中，魁隆成功滅世後，鐵甲奇俠獨自流落太空，缺水缺糧快將死亡。（影片截圖）

正當大家以為鐵甲奇俠生死未卜之際，羅拔唐尼為Audi拍攝的廣告片卻意外劇透。片中他跟Audi設計總監Marc Lichte對話，前者問後者喜歡在哪裡駕駛這款新型號房車，之後羅拔就話：「2019年春季上映的《復仇者聯盟4》的Tony Stark都會駕駛這款車」。

重溫《復仇者4》預告精彩畫面

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重點來了，揸車當然要在陸地上，換句話說在預告中流落太空的鐵甲奇俠，將會返回地球駕駛新款Audi，即是安全回家，難怪廣告一出即震驚大批網民。不過，亦有可能是Tony Stark在《復仇者4》的回憶片段中揸新車亦不定，但總算有希望。