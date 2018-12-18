【比悲傷更悲傷的故事】刪減情節曝光　最虐心角色原來係佢

台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》大受歡迎，除了成為台灣本年度最賣座國片外，香港票房亦直逼千萬，成功殺出一條血路。 觀眾為男、女主角一段苦戀而喊濕幾包紙巾，但其實有更虐心的劇情遭刪剪，揭露這個角色的淒慘程度不下於兩位主角。

《比悲傷更悲傷的故事》憑慘情殺出一條血路。

戲中男主角K與女主角Cream一直未能突破友情的框框，縱然同居10年，都只是一對同床不上床的好朋友，身患絕症的K更為Cream安排最完美的另一半──牙醫楊佑賢，親手將深愛多年的女人交給另一個男人。

張書豪飾演的牙醫原來有更可憐的劇情。

由張書豪飾演的楊佑賢佔戲不少，雖然男、女主角的經歷夠慘情動人，但這位男配角其實最無辜，不單「被分手」，更「被拍拖」，最後甚至「被結婚」，他的感情生活從頭到尾都被男、女主角擺佈。

重溫《比悲傷更悲傷的故事》十大催淚金句

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據導演林孝謙透露，原版本牙醫的遭遇更悲傷，但有一些場口被刪走，例如K與Cream試婚紗時，原來牙醫亦身在現場，還拿著求婚戒指，他一早就親眼看到K跟Cream的關係，導演表示刪掉這一幕是為了不讓牙醫太可悲：「他已經夠可憐了，再這樣子會痛到連我們都心疼。」

張書豪日前來港出席謝票活動。

兩位主角的愛情故事固然感人，但張書豪飾演的牙醫靚仔又溫柔，不少觀眾都替他不值，希望現實中都能遇到這種願意包容的好男人，有網民表示，假若刪剪片段於電影裡出現，相信又會流多幾行眼淚。