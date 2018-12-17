美國女星Sarah Hyland獲父親弟弟捐腎　怕連累家人：想過自殺

曾演出電影《搞乜鬼奪命雜作5》（Scary Movie 5）及美劇《摩登家庭》（Modern Family）的美國女演員Sarah Hyland，自小便患有腎多囊性發育不良（multicystic dysplastic kidney），至今接受過16次大大小小的手術。 早前她接受雜誌《Self》訪問時提到，父親曾捐腎給她，但因身體排斥而需要摘除，去年再獲弟弟捐腎，令她一度覺得自己是家中負累而想過自殺，「我一輩子都是負擔。」

Sarah Hyland接受雜誌訪問大談病情，一度情緒激動落淚。（影片截圖）

現年28歲的Sarah Hyland早於1999年便以童星身份出道，先後拍過近50部影視作品，最為人所熟悉的是2009年起播出的美劇《摩登家庭》（Modern Family）。鏡頭前漂亮又充滿活力的Sarah，原來自小便因先天性腎臟發肓不良，導致腎功能衰竭，需要換腎才能續命。

Sarah Hyland無懼於鏡頭前展露大大小小的手術疤痕。（影片截圖）

2012年Sarah首次接受換腎手術，捐贈者正是父親Edward James Hyland，但手術後慢慢出現排斥狀況，到2017年情人節時更要接受俗稱「洗腎」的透析治療，同時又要兼顧工作，Sarah的身體狀況每況愈下，體重下降之餘，更面對坐骨神經痛、臉腫及血壓上升導致視力變差等副作用。

自出世以來，Sarah Hyland接受過16次手術，身體一直飽受病魔煎熬。（影片截圖）

終於在2017年5月，Sarah接受醫生建議移除父親捐給她的腎臟，相隔數月後，發現弟弟Ian Hyland的腎臟適合移植給她，但這一次就令Sarah卻步，「我很低落，當家人給予你第二次挽救性命的機會，而又失敗的話，感覺是你的錯失，雖然不是，但會這麼覺得」、「有一段長時間，我想過自殺，因為我不想令弟弟失望，就像我曾經令爸爸失望一樣，我一輩子都是別人的負累，要被照顧。」

在鏡頭前，Sarah Hyland永遠以最佳狀態示人。（Getty Images）

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但對於弟弟來說，沒什麼比得上挽救姐姐的性命，「當我知道Sarah需要接受第二之移植手術時，我的決心已沖走了恐懼，我希望Sarah知道我會成為她的後盾，她會好過來的，我跟她一樣頑固，當我下了決定，就算不合適我都願意捐贈（腎臟）給她。」最終Sarah於去年9月接受第二次腎臟移植手術，至今康復情況良好。

Sarah Hyland曾獲父親（左）捐腎救命，但因身體排斥而摘除，令她感覺有愧於家人。（網上圖片）

克服了最黑暗的時間，但未來的路還是走得辛苦，因為除了腎病，Sarah亦要面對子宮內膜異位及疝氣兩大疾病，身體上飽受摧殘，但患病教曉她一件最重要的事，「任何人想跟別人傾訴，不要擔心被視為弱者，亦不應因為驕傲而害怕，分享並不是可恥的事。」

能包容自己最差一面，Sarah Hyland覺得自己在男友眼中最美麗。（Getty Images）

除了家人支持，Sarah的電台DJ男友Wells Adams亦給予很大力量，她透露進行第二次移植手術前1個月才認識男友，到爬上手術台前3日才第一次約會，縱使相隔兩地，男方全程以手機隔空相陪，更重要的是給予Sarah信心，「他看過我最差的樣子，但仍一直在我身邊，讓我覺得我在他眼裡是最美麗的，因為他看過一切，仍覺得我是漂亮的。」