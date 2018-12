【復仇者聯盟3】「星爵」基斯柏特肉麻認愛　女友嘉芙蓮係名作家

荷里活男星基斯柏特(Chris Pratt)近年憑《銀河守護隊》、《侏羅紀世界》等賣座系列,成功由電視諧星華麗轉身變成肌肉男神,雖然去年宣布跟老婆Anna Faris離婚,不過二人再見亦是朋友,成熟態度獲封「conscious uncoupling(理性分手)」典範。在正式完成離婚手續後,基斯柏特近日就趁女友生日順勢放閃兼公開戀情,粉絲紛紛送上祝福,其實這名新女友仲大有來頭。

基斯柏特公開認愛,有傳他已準備好向女友嘉芙蓮求婚。(網頁截圖)

「星爵」基斯柏特回歸單身後戀愛生活備受關注,今年6月已被拍在公園野餐約會,新女友正是阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)囡囡嘉芙蓮舒華辛力加(Katherine Schwarzenegger),最初更是由她的媽媽Maria Shriver撮合戀情。嘉芙蓮13日迎來29歲生日,基斯柏特在網交網站上戴多張生活照,又撰文大讚女友,首次正式公開認愛,他在文中表示對方燦爛笑容經常感染身邊的人,非常珍惜共處的時,出名虔誠的基斯亦不忘感謝主把她帶到自己的生命中,嘉芙蓮隨即留言「我愛你」回應,甜密指數爆晒錶。

嘉芙蓮(右一)是阿諾舒華辛力加的長女。(Getty Images)

29歲的嘉芙蓮雖然不是娛圈中人,卻跟荷里活關係匪淺,不止有個巨星爸爸,弟弟Patrick Schwarzenegger近年亦成為影壇上位新人,不過嘉芙蓮則對電影工作不太感興趣,選擇跟隨媽媽的腳步成為作家,至今已出版勵志書《Rock What You've Got》、《I Just Graduated . . . Now What?》及童書《Maverick and Me》,亦經常在個人網站分享關於美容和健康生活的看法,又會兼任模特兒。除了知性一面,嘉芙蓮同時擔任美國愛護動物協會大使,宣揚以領養代替購買的訊息和為動物權益發聲,真正由內靚到外。