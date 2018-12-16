【復仇者聯盟3】「星爵」基斯柏特肉麻認愛　女友嘉芙蓮係名作家

荷里活男星基斯柏特（Chris Pratt）近年憑《銀河守護隊》、《侏羅紀世界》等賣座系列，成功由電視諧星華麗轉身變成肌肉男神，雖然去年宣布跟老婆Anna Faris離婚，不過二人再見亦是朋友，成熟態度獲封「conscious uncoupling（理性分手）」典範。在正式完成離婚手續後，基斯柏特近日就趁女友生日順勢放閃兼公開戀情，粉絲紛紛送上祝福，其實這名新女友仲大有來頭。

基斯柏特公開認愛，有傳他已準備好向女友嘉芙蓮求婚。（網頁截圖）

「星爵」基斯柏特回歸單身後戀愛生活備受關注，今年6月已被拍在公園野餐約會，新女友正是阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）囡囡嘉芙蓮舒華辛力加（Katherine Schwarzenegger），最初更是由她的媽媽Maria Shriver撮合戀情。嘉芙蓮13日迎來29歲生日，基斯柏特在網交網站上戴多張生活照，又撰文大讚女友，首次正式公開認愛，他在文中表示對方燦爛笑容經常感染身邊的人，非常珍惜共處的時，出名虔誠的基斯亦不忘感謝主把她帶到自己的生命中，嘉芙蓮隨即留言「我愛你」回應，甜密指數爆晒錶。

嘉芙蓮（右一）是阿諾舒華辛力加的長女。（Getty Images）

29歲的嘉芙蓮雖然不是娛圈中人，卻跟荷里活關係匪淺，不止有個巨星爸爸，弟弟Patrick Schwarzenegger近年亦成為影壇上位新人，不過嘉芙蓮則對電影工作不太感興趣，選擇跟隨媽媽的腳步成為作家，至今已出版勵志書《Rock What You've Got》、《I Just Graduated . . . Now What?》及童書《Maverick and Me》，亦經常在個人網站分享關於美容和健康生活的看法，又會兼任模特兒。除了知性一面，嘉芙蓮同時擔任美國愛護動物協會大使，宣揚以領養代替購買的訊息和為動物權益發聲，真正由內靚到外。