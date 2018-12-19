【剋．寡婦】精彩過預告100倍　齋睇Colin Farrell已經值回票價！

2013年曾以《被奪走的12年》（《12 Years a Slave》） 為黑人族群發聲，獲奧斯卡最佳影片殊榮的導演Steve McQueen，這一次執導的新片《剋．寡婦》 （《Widows》），以芝加哥這個混亂的城市為舞台，女性主義與種族歧視議題為抬頭，並找來了許多大咖演員助陣，雖然預告片並沒有剪接的太有吸引力，不過實際上看完後比預期還要好看，以懸疑片來說算是優秀的。

故事架構四平八穩

是的，《剋．寡婦》是一部懸疑片，預告片有一定的程度會誤導觀眾，以為這是一部犯罪動作片，其實動作場面真的幾乎沒有。本片劇情採多管齊下的手法，主要分為寡婦團的主線以及市長選舉線，而各個角色又各自有自己的故事，最後再將一切串聯起來。通常要用這樣的方式會有兩個風險存在，第一個是故事結構鬆散無力，第二個則是角色過多導致刻劃不佳，而《剋．寡婦》在這兩個方面可說是應對處理得相當好。

首先，要能把故事講得好、結構穩，就一定得有個好編劇，而本片編劇Gillian Flynn，就是《失蹤罪》（Gone Girl）的原著，看到這就知道劇情自然不會有太大的問題。當然也不用擔心它會很燒腦，因為本片雖然是以懸疑片做為包裝，但還是有把種族歧視、犯罪、政商勾結等現實面議題放進去，特別又以芝加哥這個城市為舞台，我想這個城市的問題與危險性大家應該或多或少聽過，只是導演並沒有太過於把焦點放在哪個議題上，他比較像是在拍一部芝加哥日常系列，你可以把他當電影看，也可以從中挖掘些什麼。

《剋．寡婦》海報。（20th Century Fox）

關於演員們的表現──

而角色刻劃部分，我認為這是不可能做到完美的，尤其是一部電影當中演員一字排開就是眾星雲集，勢必會有些角色是過水的。

《剋．寡婦》眾星雲集！點圖欣賞更多精彩劇照▼

+ 3 + 2

先來講講男演員吧，因為在本片幾乎所有的男性角色都是來陪襯的，尤其是Liam Neeson，不用期待他在本片會有什麼帥氣的表現。唯一我認為有讓我感受到魅力的男性角色大概就兩個：第一個是Colin Farrell，飾演政客的他一身西裝筆挺的模樣，雖然也只是到處講講話，但不知道為什麼，他就是有那個魅力發散出來。

Colin Farrell在《剋．寡婦》片中飾演一名政客。（《剋．寡婦》劇照）

另一位則是Daniel Kaluuya，算是繼《訪·嚇》（《Get Out》）後較為亮眼的表現，儘管戲份不多，但幾場夠兇夠悍的演技表現，徹底將那種壞人骨子詮釋的很到位。

Daniel Kaluuya（左）表現亮眼。（《剋．寡婦》劇照）

缺乏火花的「寡婦團」

而寡婦團的三大主角組合我覺得蠻有趣的，分別是Viola Davis、Elizabeth Debicki、Michelle Rodriguez，說真的，很難想像這樣的組合會產生怎樣的化學效應，結果呢？根本沒有什麼擦出什麼火花，就真猶如電影中的定義般，是臨時湊出來一個團隊，三個人完全各司其職，沒有什麼精采的互動。

Elizabeth Debicki（左一）、Viola Davis（左二） 與Michelle Rodriguez（右二）。（《剋．寡婦》劇照）

然而就個人的表現來說，Elizabeth Debicki這次的表現令人感到驚喜，中間還有一段給觀眾的福利也有大加分，至於是什麼就留給大家去看了。而Viola Davis就是正常發揮演技，最後Michelle Rodriguez則是我覺得被邊緣化的一個角色，有沒有她好像都不會影響團隊運作，而且她個人的支線故事也沒有被安排特別深刻的內容，有點可惜。

Elizabeth Debicki。（《剋．寡婦》劇照）

總之，《剋．寡婦》是一部不錯看的劇情片，多條支線，卻沒有什麼大問題，劇情平鋪直敘的把它講完，在節奏上的控制也相當得體，文戲居多但不會感到無聊，最重要的是能夠看到眾星雲集一起飆戲，不論戲份多或少都已值回票價了。

延伸閱讀：

【電影背後】蘇珊莎蘭登，這位不服從影后：將「明星」作為抗爭發聲的工具

【影評】奧斯卡最佳外語片入圍肯定《你只欠我一個道歉》：層次豐富的社會寫實劇

【本文由「電影神搜」授權轉載。】