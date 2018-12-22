【水行俠】8個不為人知的冷知識　安娜貝爾驚喜現身亞特蘭提斯！

國外映後好評一波又一波，被稱作繼《神奇女俠》（《Wonder Woman》） 後DC擴展宇宙的希望之作，由溫子仁（James Wan）操刀的首部超級英雄電影──《水行俠》（Aquaman）在海外票房狂吸近一億美金，可見一般觀眾皆難擋Jason Momoa的費洛蒙魅力。

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而在票房持續發威的同時，相信看完本片的觀眾，都會想知道更多關於《水行俠》的幕後秘密：從選角到幕後拍攝花絮，究竟這部電影的魅力從何而來、演員們又是怎樣完成水下攝影的拍攝？

1. 妮歌潔曼答應演出的原因竟然是──

妮歌潔曼（Nicole Kidman）和導演溫子仁，其實本該在2006年就差點要合作重拍西班牙語驚悚片《Al final del espectro》，不過這部電影的製作計畫卻無疾而終。此後妮歌潔曼曾數次表示對溫子仁的欣賞、期待能與他合作。於是當溫子仁對她說她在《水行俠》電影中可以穿珍珠母做成的戰袍並當個「美人魚戰士」時，她馬上就答應演出亞特蘭娜女王了。（在這之前她曾經拒絕演出《神奇女俠》中的Hippolyta女王）

妮歌潔曼在《水行俠》中飾演亞特蘭娜女王。

2. 與詭屋驚凶實錄宇宙的連結？

本片算是有兩位主要反派，個別為水行俠同母異父的弟弟「Ocean Master」Orm、漫畫中水行俠的宿敵Black Manta。其中飾演Orm的Patrick Wilson已經是第五次與溫子仁合作，分別是《詭屋驚凶實錄》1、2集和《兒凶》1、2集）；而談到詭屋驚凶實錄宇宙，眼尖的觀眾或許可以發現其實安娜貝爾（Annabelle）也有客串本片，出現在Arthur和Mera在海中游泳時的畫面下方，不曉得這個被強大惡靈附體的玩偶是怎麼掉到海底的？

「嗨。」（《詭娃安娜貝爾》劇照）

3. 希臘神話典故

片中Arthur和Mera要去尋找海神Poseidon的聖物三叉戟，而這並不是本片和希臘神話的唯一連結。亞特蘭提斯的戰士們的坐騎都是巨大海馬，和神話中Poseidon的馬車也是由海馬拉動形象類似。此外如果你想像力夠豐富，還會發現迪士尼的某位角色也拿過片中的聖物三叉戟──那就是《小魚仙》中的King Triton，在神話中，Triton是Poseidon的兒子。

迪士尼動畫《小魚仙》中的King Triton。（劇照）

4. 原本電影中會有喪屍？

當Arthur要從亞特蘭提斯國王的屍骨手中取出三叉戟時，你是否也一度覺得那副外型駭人的屍骨可能會突然動起來呢？事實上劇本原來還真的打算這樣寫，讓變成喪屍的亞特蘭提斯國王和Arthur對戰，不過這個情節最後被刪除了。

《水行俠》（劇照）

5. Nereus國王與公主

片中我們可以得知海底世界其實是以亞特蘭提斯為核心的七大王國，其中女主角Mera則是Xebel王國的公主、國王Nereus的女兒，她被許配給「Ocean Master」Orm為未婚妻。不過有趣的是，在漫畫支線「New 52」的宇宙中，她和Nereus國王並沒有血緣關係，而且還和他有婚約。

由Amber Heard飾演的Mera。（《水行俠》劇照）

另外飾演Nereus國王的Dolph Lundgren，是現今唯一一位同時出現在綠箭宇宙（Arrowverse）和DC宇宙的演員，他在影集《箭神》（《Arrow》）第五季開始出現，飾演俄羅斯黑幫反派Konstantin Kovar。

飾演Nereus國王的Dolph Lundgren（右）。（《水行俠》劇照）

6. 總是濕透的Mera

過去總是演出性感火辣的角色，Amber Heard總算有機會飾演帥氣的超級英雄，卻還是被朋友笑說怎麼又要全身濕透賣弄性感：「他們笑說我在每一部電影裡面總是要有濕透的造型，但我稱之為一個20幾歲的女星的日常；如今我撐過來了，我得說我在這部電影中其實大多數的時候是乾的，反而是陸地場景才需要把自己弄濕，我很難跟你解釋電腦特效是如何運作的。」

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她形容拍攝現場的畫面其實很逗趣：「你會突然意識到你是個成年女性，被2條鋼索吊著，身邊圍繞著一群身穿藍色緊身衣的男人（大笑）。」

7. 拍攝現場的Jason Momoa

飾演Mera的Amber Heard曾於訪談中表示，Jason Momoa本人很愛惡作劇，無法忍受自己不被注意。在休息時間完全不放過她，「我靜下來時會想要看書，他會一直來吵我，然後還把我的書的最後幾頁撕掉。」形容Jason Momoa非常愛調皮搗蛋，就像小孩子一樣。

Jason Momoa私下愛搗蛋。（《水行俠》幕後花絮）

8. 水行俠的外型

Jason Momoa本來的瞳孔顏色是黑色的，所以片中他有特別戴上黃色變色片（不過漫畫中水行俠是金髮碧眼的），為了稍稍向水行俠經典金髮造型致敬，他的頭髮有做了一些挑染；除了最後出現的戰袍之外，整體來說Jason Momoa的水行俠造型還是與漫畫原版造型相差非常大就是了。

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