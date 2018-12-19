【水行俠】電影還原六大超能力　水底最強英雄游得快仲識傳心術

問心嗰句，《水行俠》登上大銀幕前絕對跟個「型」字沾不上邊，獵奇海底世界觀配上膠膠哋的角色設定，自登場以來一直淪為美漫迷間的笑柄，不過經導演溫子仁之手點石成金，水行俠突然青蛙變王子，在短時間內人氣三級跳，連男主角Jason Momoa都榮登新一代男神。其實這位海洋最強超級英雄擁有不少在水底或陸地都能應用自如的超能力，力量甚至拍得住超人。 註：內含劇透。

水行俠是水底最強超級英雄。（劇照）

1. 夜視能力



人類的平均水底視力最多只能在水深165英尺至230英尺，而且前提是水質要夠清，不過水行俠不是普通人，他作為亞特蘭提斯和人類混血兒，天生擁有過人視力，即使在深達36,000英尺深海仍能維持正常視力，而他的超強視力在陸地同樣適用，助他在晚上一片黑暗中看清，不難想像如果水行俠在完全沒有光線照射的深海，視力仍不受限制，身處陸地時的夜視能力簡直濕濕碎。

水行俠能用超能力號令海洋生物。（劇照）

2. 水底傳心師



《水行俠》的故事被溫子仁搬上大銀幕前，這個稱霸水底世界的超級英雄多年來都被視為美漫界的開心果，他跟水底生物「對話」的超能力更是遺笑萬年，其實水行俠並非真的跟魚交談，而是透過傳心術去控制水底生物。

水行俠可謂打遍水底無敵手。（劇照）

3. 水底最快生物



眾所周知，在DC世界中，講泳速沒有人鬥得過水行俠，不過他到底游得有幾快，單憑大銀幕的畫面的確難以想像，而根據原著漫畫描述，原來水行俠在水底移動的時速可以高達每小時7000英里，即半小時就可以由紐約游到倫敦。雖然這項超能力只適用於水底世界，但不代表一上水就自廢武功，水行俠在陸地上身手一樣敏捷，即使不夠超人或閃電俠快，但避子彈或閃電都綽綽有餘。

獨立電影多次展示水行俠刀槍不入的超能力。（劇照）

4. 刀槍不入仲防火



在水底生活的亞特蘭提斯一族與生俱來就可以抵抗深海水壓，擁王室血統的水行俠的抗水壓性比一般族人更甚，而他的超級體能令他的身體刀槍不入，不單普通人造的武器都未能傷他分毫，甚至可以抵受高熱和爆炸，《水行俠》電影中反派Black Manta就曾用來自亞特蘭提斯的武器成功傷到水行俠，慶幸經梅拉用海草急救後傷口快速癒合，就知水行俠啲皮有幾厚。

獨立電影是水行俠的起源故事。（劇照）

5. 力大無窮



水行俠是水底最強超級英雄，但一上水即時被其他英雄搶盡風頭，甚至經常被DC迷稱為正義聯盟中最弱的一位，然而水行俠無論由格鬥技術到超能力都絕對不容小看，甚至拍得住超人。亞特蘭提斯人平均可以舉起重達兩噸的物件，水行俠則能舉起超過200噸，戲中就有水行俠憑一人之力推動整艘潛艦的畫面，充份展示他的驚人力量。

水行俠跟媽媽Queen Atlanna一樣，擁超強彈跳力。（劇照）

6. 超強彈跳力



彈跳力作為超能力的一種，單看似乎有種弱弱的感覺，不過配合水行俠的超強體能就唔同講法，在漫畫中他只需要跳幾步就能穿越整個城市，移動速度之快在常人眼中無疑於飛行，而且水行俠能從水中一躍而起，一口氣彈出60英尺高。