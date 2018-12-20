【詭娃安娜貝爾3】溫子仁爆有華倫夫婦　跟《詭屋驚凶實錄》銜接

早前《水行俠》導演溫子仁透露，正在為外國恐怖電影《詭屋驚凶實錄》第3集努力中，不過再以鬼屋為題材的可能性並不大。而近日他也預告了有關《詭娃安娜貝爾》第3集的消息，除確認了該片會於2019年7月3日上映，更強調風格將會更加貼近《詭屋驚凶實錄》系列！

溫子仁爆詭娃安娜貝爾將會回到華倫夫婦的家！（劇照）

當外國傳媒Bloody Disgusting問到《詭娃安娜貝爾》的消息時，溫子仁：「Patrick Wilson和Vera Farmiga加盟詭娃安娜貝爾，我可以肯定地告訴你，在第3集中，那個被附身的娃娃將回到華倫夫婦的家。」

由於《詭娃安娜貝爾》是《詭屋驚凶實錄》的前傳和衍生電影，故事靈感來自於華倫夫婦所講述的布偶安娜貝爾。《詭屋驚凶實錄》是依照真實故事改編而成，能讓詭娃安娜貝爾與《詭屋驚凶實錄》系列角色再聚一堂，溫子仁也承認這部系列作，會比早前推出的外傳電影帶來更熟悉的感受。

《詭娃安娜貝爾3》中，華倫夫婦會將安娜貝爾謹慎地放在玻璃櫃中。（劇照）

而在《詭娃安娜貝爾3》中，將會講到惡魔學權威華倫夫婦下定決心，徹底防止詭娃繼續肆虐人間，將這個遭到惡魔附身的娃娃封印在家中的某個文物內。他們不僅將安娜貝爾謹慎地放在玻璃櫃後方，更有請牧師定期前往賜福，但是安娜貝爾卻因此而喚醒了潛藏在房間中的邪靈，令到他們的 10 歲女兒Judy和她的朋友受到惡靈的威脅。由於詭娃安娜貝爾再次返回華倫夫婦的家中，這次的劇情將圍繞在有它存在的華倫夫婦的家，所以說《詭娃安娜貝爾3》將會更加像是一部《詭屋驚凶實錄》的電影，完全將兩者融合。

華倫夫婦請了牧師定期前往為詭娃安娜貝爾賜福。（劇照）