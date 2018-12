【水行俠】溫子仁向80年代經典致敬　配樂充斥《2020》既視感

近期熱映中的DC超級英雄電影《水行俠》(《Aquaman》),導演溫子仁 (James Wan) 透露,本片配樂其實受到Ridley Scott的經典黑色風格科幻電影《2020》(《Blade Runner》) 影響很大。

先前他曾談論過這部DC漫畫作品改編的全新電影,其中包含了一些80年代風格,這次溫導更透露了這些80年風格,除了為本片帶來視覺影響之外,在聽覺效果上也有著不少的啟發。

《水行俠》不只絢爛你的眼,還想刺激你的耳朵

從令人目瞪口呆的誇張動作場面,到片中各個角色華麗的演出,像是Patrick Wilson飾演的King Orm,或是Jason Momoa飾演的Arthur Curry,觀眾都能從中感受到整部《水行俠》充滿來自80年代經典電影的影響。

回顧80年代,Arnold Schwarzenegger依然是位相當活躍的動作電影明星,至於科幻電影可能會像《飛俠哥頓》(《Flash Gordon》) 一樣充滿俗氣感,也可能像《2020》那樣成為全球觀眾愛戴的經典。這就是為何許多現代導演都會選擇從那個年代尋找電影靈感的原因。而在為《水行俠》電影的配樂尋找適當的風格時,溫子仁也選擇了從這個時代下手。

《水行俠》由《詭屋驚凶實錄》導演溫子仁執導(《水行俠》宣傳照)

在接受外媒Screen Rant網站訪問時,溫子仁談到《水行俠》電影幕後的一些靈感來源,其中也包括到配樂的部分。有些人將本片中令人眩目的海底世界拿來與《阿凡達》(《Avatar》)的Pandora發光生物做比較,也有人從片中看到一些類似《奪寶奇兵》(《Indiana Jones》) 系列的劇情發展,不過溫導表示,替本片的配樂帶來最大影響的作品,其實正是《2020》。

《水行俠》配樂深受《2020》影響。(《2020》劇照)

向80年代風格致敬

在此同時,溫導也提到在《水行俠》片中的其他靈感來源,他表示:「在音樂配樂上的靈感來源,就是讓Jean-Michel Jarre(《愛你九週半》) 以及Giorgio Moroder(《壯志凌雲》),大致上就是80年代的電子樂風格。當然還有Vangelis以及他為《2020》所帶來的成果,我真的很想要呈現出那種調調。」

《水行俠》成為《神奇女俠》後最受歡迎DC擴展宇宙電影,點圖欣賞更多劇照▼

除了《2020》外,溫子仁所提及的另外兩位作曲家在80年代都具有深刻的影響力。讓Jean-Michel Jarre是電子樂能崛起成為主流文化的一大功臣,2015年還曾發行過一部名為《Jean-Michel Jarre: The Rise of Electronic Music》的紀錄片;至於Giorgio Moroder創作的樂曲也非常普及,從《Metropolis》、《魔域仙蹤》(《The Neverending Story》) 到《壯志凌雲》(《Top Gun》) 都能聽到他的作品,他為樂隊Berlin創作了《壯志凌雲》的主題曲《Take My Breath Away》更是廣為人知。

除了《2020》外,我們也能在Oliver Stone的《亞歷山大帝》(《Alexander》),以及另一部Ridley Scott作品:《哥倫布傳》(《1492: Conquest for Paradise》) 中聽到Vangelis創作的音樂。

通通摻在一起,做出豪情萬丈的英雄故事

將《2020》、《阿凡達》、《奪寶奇兵》,甚至是早期添布頓(Tim Burton)的風格都摻進同一支電影裡,聽起來有點微妙,但《水行俠》十分豪邁的揉合如此截然不同的風格在一起,也為本片增加了不少特色。我們熟悉的溫導在經營恐怖風格作品上很有一套,但透過本次《水行俠》,我們也能明白對於主流片商的作品,他照樣也能夠處理的得心應手。

《水行俠》導演溫子仁(網上圖片)

再說,近年來華納兄弟 (Warner Bros.) 在DC擴展宇宙 (DCEU) 相關作品的經營上仍呈現載浮載沉的狀態,此時能看到溫導帶來一部風格如此豐富多樣的作品也是個不錯的結果。雖然打安全牌,推出一部保守風格的電影對於華納來說似乎是個比較合宜的選擇,但以目前《水行俠》所獲得的好評來看,他願意冒的風險似乎獲得了不錯的回報。

