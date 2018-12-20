【阿拉丁】韋史密夫真人版燈神造型曝光　「膚色」出事嚇親粉絲

要數2019年最期待真人版電影，一定少不了復刻經典的《阿拉丁》，電影預告短片的魔幻元素帶來驚喜，不過女主角茉莉公主和燈神（Genie）始終神隱，令粉絲心急到不得了，直至近日電影終於公布幾張官方劇照，卻出現兩極化評價。

韋史密夫的燈神造型跟原版好大出入。（《Entertainment Weekly》圖片）

迪士尼經典動畫《阿拉丁》真人版電影即將上映，《Entertainment Weekly》日前公開正式劇照，韋史密夫（Will Smith）的燈神扮相首度曝光，卻跟大家記憶中的形象明顯有出入，雖然真人版保留了燈神的辮仔、耳環和羊咩鬚等特色，造型卻比動畫華麗得多，更重要的是，戲中的燈神竟然不是藍色，皮膚細節受網民熱議，更有不少粉絲指劇照散發印度歌舞片的氛圍。

燈神唔藍仲點叫燈神？（網上圖片）

過去動畫版燈神由已故演員羅賓威廉斯（Robin Williams）聲演，得意趣怪的形象深入民心，多年來一直是最受觀眾歡迎的迪士尼角色之一，所以真人版造型一曝光即出現不少反彈聲音，好彩韋史密夫即時在社交網站澄清，原來劇照中見到的不是燈神的最終形態，只是他偽裝成人類的造型，肯定地表示戲中會以藍皮膚現身。而根據外媒報道，《阿拉丁》的後期製作仍未完成，目前正處理燈神懸浮本空的畫面，所以遲遲未公開相關片段，導演佳烈治（Guy Ritchie）形容韋史密夫版的燈神將有70年代大隻爸爸的感覺，相信粉絲見到這個消息都會鬆一口氣。

除了燈神，新劇照還公開了茉莉公主、她的老友Dalia和阿拉丁的寵物馬騮Abu等角色，當中Marwan Kenzari飾演的反派Jafar最受矚目，他近年陸續演出《賓虛》、《獵殺星期一》、《東方快車謀殺案》等電影打開知名度，在《盜墓迷城》更跟湯告魯斯有精彩對手戲，Marwan Kenzari演出《阿拉丁》的劇照一公開，即獲大讚比男主角Mena Massoud更搶鏡。