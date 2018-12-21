《毒魔》封2018年爛片王　漫畫作者死雞撐飯蓋：啲影評人慳啲啦！

Marvel反英雄電影《毒魔》（《Venom》）於下半年上映後席捲全球，賺進8.544億美元票房，榮登2018年全球第五大賣座電影。反觀各大媒體網站上的年度電影榜單，《毒魔》不時出現在最爛電影之列，目前爛番茄影評指數為29%，與一般觀眾評的85%相差甚遠。

《毒魔》爛番茄影評指數僅得29%。（rottentomatoes）

面對此懸殊，《毒魔》漫畫作者之一的Todd McFarlane表示：「這種感覺就樣在坐過山車，視覺上大家都衝著你來。我想有時這些影評人錯在忘記他們的年紀，四十二歲的他們帶著高姿態前來，然後評完就走，省省吧。如果今天你只有十六歲，你去看這部電影一定會喜歡上它的。」

漫畫編劇Todd McFarlane與David Michelinie於1988在《The Amazing Spider-Man》創造「毒魔」一角，Todd McFarlane認為電影導演Ruben Fleischer與Tom Hardy切適地將這個角色呈現在大銀幕。

Tom Hardy扮演的「毒魔」造型出眾，點圖重溫精彩場面▼

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Todd McFarlane說：「《毒魔》電影傳遞每個該有的訊息，他粗糙又骯髒，是個超酷的毒魔，這正是我一直以來想要的──我個人私心想要看見三十年前自己創作的毒魔被影像化。」

同時他也提到《蜘蛛俠3》（《Spider-Man 3》）Topher Grace飾演的毒魔與Tom Hardy版本的差異：「當Topher Grace演毒魔時，他沒有增肥很多。我故意讓他看起來更巨大，希望跟蜘蛛俠在對抗他時有如在與大象對戰，讓他覺得自己不可能擊潰他。於是蜘蛛俠得以其他方式對付他，最後以智取勝而非蠻力。」

《蜘蛛俠3》Topher Grace飾演的毒魔。（IMDb）

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